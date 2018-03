Roglič najboljši v tretji etapi dirke od Tirenskega do Jadranskega morja

A. V., STA

Ljubljana - Slovenski kolesar Primož Roglič je zmagovalec tretje etape dirke od Tirenskega do Jadranskega morja. Član ekipe LottoNl-Jumbo je bil najmočnejši v 239 kilometrov dolgi etapi, ki se je končala z vzponom na Trevi. Napadel je 1,4 kilometra od ciljne črte in takoj napravil razliko do zasledovalcev.

Zasavec, svetovni podprvak v vožnji na čas iz Bergna 2017, je prišel do 15. profesionalne zmage.

Drugi je bil Britanec Adam Yates (Michelton-Scott), tretji pa Belgijec Tiesj Benoot (Lotto Soudal). Prvi je zaostal tri sekunde, drugi pa šest. Novi skupno vodilni je Britanec Geraint Thomas (Sky).

Roglič je napad na etapno zmago nekako napovedal danes zjutraj na družbenem omrežju. Zapisal je: »Malce smole zame v prvih dveh etapah dirke, defekt in okvara menjalnika, tako da je borbe za generalno uvrstitev konec, ampak tak je šport. Želja in borba za najboljši dnevni rezultat pa seveda ostaja, se še ne dam.«

Tretja etapa se je navkljub petim ubežnikom, ki so imeli že več kot pet minut prednosti, odločila na zadnjem vzponu na Trevi. Ko so kolesarji prvič prečkali ciljno črto, jih je čakal še spust, zatem pa še enkrat vožnja navkreber po isti cesti.

Roglič je bil vseskozi spredaj, napadel pa je v najbolj zahtevnem delu klanca. Hitro je pridobil nekaj deset metrov prednosti, navkljub poskusu nekaterih kolesarjev iz glavnine v zadnjih metrih, pa je najboljši slovenski kolesar lanskega leta zdržal.

»Vedel sem, da sem v svoji karieri izgubil nekaj sprintov in vedel sem, da ne smem čakati do konca. Da moram napasti prej. Šel sem na vso moč in bilo je dovolj. Želel sem dirkati na generalno razvrstitev, toda v moštvenem kronometru sem izgubil nekaj časa, potem še včeraj ob padcu. Ustavil sem se, zadeli so me od zadaj in poškodovali kolo. Vsega je bilo konec, vedel sem, da je možnosti za skupno razvrstitev s tem konec, zato smo se osredotočili na druge stvari,« je povedal 28-letnik.

Naslednji Slovenec čez ciljno črto je bil(Katjuša) na 35. mestu in s 55 sekundami zaostanka za rojakom.(UAE Emirates) na 38. mestu je zaostal eno minuto in eno sekundo.(Bahrain-Merida) je na 77. mestu zaostal 6:47 minute,(Mitchelton-Scott) na 96. mestu pa 7:55 minute.

Skupno je najboljši Slovenec Polanc na 29. mestu, za Thomasom zaostaja eno minuto in 30 sekund. Roglič je 34., Špilak 35. oba z dvema minutama in sedmimi sekundami zaostanka. Koren je 67., Mezgec 102.

Sobotna četrta etapa bo nova priložnost za hribolazce, saj se bo končala s ciljnim vzponom.