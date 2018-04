Roglič navdušen nad »po vseh merilih največjo zmago«

Arrate - Izvrstni slovenski pomladi ni videti konca, Primož Roglič je v Baskiji zablestel že v prvi etapi in nato svojo formo le še stopnjeval. Trem drugim mestom je dodal zmago v vožnji na čas, za piko na i pa v žep pospravil še svojo prvo skupno zmago na dirkah najvišje ravni in dosegel največji letošnji uspeh Slovencev.

»Kratka, a sladka etapa. Normalno ne dopušča nobenih napak, tokrat pa se je na srečo na koncu izteklo izvrstno. Tudi po tem neželenem dogodku, ki se mi je zgodil na startu. Sem zelo zelo vesel za skupno zmago,« je po etapi povedal Roglič. Kraljevska etapa se ni odvijala tako mirno, kot je pričakoval.

Padec na začetku etape zapletel stvari

Že na začetku je padel Rigoberto Uran, ki je bil tik pred Rogličem, zato se tudi Zasavec ni mogel izogniti padcu. V lovu na prvo skupino, kjer je Movistar narekoval hud ritem, je porabil vso svojo ekipo, zato je v zaključku ostal sam, ranljiv za napade tekmecev. Čeprav so se vrstili eden za drugim, je Roglič pametno pokrival le pospeševanja Mikela Lande, glavnega tekmeca za zmago in na koncu se je v Arrateju vse izšlo kot po maslu.

»Zmaga mi pomeni največ do zdaj. Po vseh merilih je to največja zmaga moje kariere. To je bil cilj letošnje sezone - doseči zmago v etapni dirki, enotedenski dirki svetovne serije. To mi je uspelo na začetku sezone, zato z optimizmom gledam v nadaljevanje sezone in naslednje dirke,« je bil po dirki zelo zadovoljen Roglič.

Tudi Špilak in Polanc v cilju

Zadnjo etapo je končal na devetem mestu, z dobro minuto zaostanka za Enricom Masom, v skupnem seštevku pa je pred Mikelom Lando zadržal dobro minuto prednosti. Na odru za zmagovalce je končal še Jon Izagirre, do cilja zelo težke dirke, namenjene hribolazcem, pa sta prišla tudi Simon Špilak in Jan Polanc.

Bogat kolesarski spored se nadaljuje že danes v severnem peklu, kjer je na vrsti dirka Pariz - Roubaix.