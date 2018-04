Roglič za las ostal brez zmage na prvi etapi po Baskiji

A. V.

Bilbao - Slovenski kolesar Primož Roglič (LottoNL-Jumbo) je na dirki po Baskiji na uvodni etapi v okolici Zarauzta, dolgi 161 kilometrov, osvojil drugo mesto. V ciljnem sprintu ga je ugnal le Francoz Julian Alaphilippe (Quick Step).

Da dirka po Baskiji odgovarja Rogliču, je dokazal že v lanski sezoni, ko je zmagal v dveh etapah in se boril z najboljšimi kolesarji sveta v boju za skupno razvrstitev. Na koncu je Zasavec dirko končal na petem mestu, tretji je bil po točkah.

Kolesarski strokovnjaki so Rogliča po dirki od Tirenskega do Jadranskega morja, kjer je sicer dobil eno etapo, a je od nje pričakoval precej več, uvrščali med favorite za najvišja mesta na baskovski pentlji, 28-letnik pa je že takoj na začetku pokazal, da je res tako. Gre namreč za precej razgibano dirko, vmes je še posamični kronometer, kar je kot nalašč za svetovnega podprvaka v vožnji na čas. Je namreč dober v vožnji navkreber, spustih in uri resnice.

Slovenec in Francoz sta danes narekovala ritem v zadnjem delu zelo zahtevne prve etape, ki je imela pet kategoriziranih vzponov, in skupaj prišla do cilja, kjer pa je bil nato v sprintu Alaphilippe močnejši in je za nekaj centimetrov ugnal Rogliča.

Bila sta skorajda neločljiva zadnjih devet kilometrov, ko sta se na zadnjem vzponu na Elkano Gaino otresla Naira Quintane in imela na vrhu, ko sta se s težavo prebijala skozi množico navdušenih navijačev, že 22 sekund naskoka. Sledil je še vratolomen spust, ki pa tudi še ni odločil, kdo bo prvi in o etapnem zmagovalcu do odločali zadnji ravninski kilometri. Roglič je bil še 200 metrov pred ciljem v vodstvu, toda zadnjega napada Francoza ni mogel odbiti in se tako moral zadovoljiti z drugim mestom.

Pred odločilnim dejanjem današnje etape je prav Roglič vodil svojo ekipo LottoNl-Jumbo, da je glavnina ujela skupino štirih ubežnikov, ta je imela že poldrugo minuto naskoka, toda klonili so na predzadnjem vzponu 26 kilometrov pred ciljem.

Tretji je bil za obema ubežnikoma domačin Pello Bilbao (Astana), ki pa je zaostal že 23 sekund. Skupno za današnjim etapnim zmagovalcem Roglič zaostaja štiri sekunde, Bilbao pa 32.

Prvo priložnost, da Roglič obleče majico vodilnega, pa bo imel že v torek v etapi med Zarautzom in Bermeom, ko so na sporedu štirje vzponi, po zadnjem druge kategorije je le še spust do cilja.