Roglič po izjemnem kronometru: »Zdaj sem v dobrem položaju«

Lodosa - Svetovni podprvak v vožnji na čas je na dirki po Baskiji še enkrat pokazal, v kako dobri formi je in kako dobro se zna boriti z uro. Roglič se je na povsem ravno progo podal predzadnji in kot prvi favorit za etapno zmago, vlogo pa je prepričljivo tudi upravičil.

Roglič je na vmesnem času zaostajal za Remijem Cavagno in Vasilom Kiryienko, nato pa je prestavil v prestavo višje in si do ciljne črte nabral deset sekund prednosti pred na koncu drugim Patrickom Bevinom. V cilju je imel ravno še dovolj časa, da je pospremil zaključek njegovega konkurenta in pred etapo nosilca rumene majice Juliana Alaphilippa.

Ne le zmaga, tudi rumena majica

Francoz je odpeljal soliden kronometer, a vseeno zaostal za dobre pol minute, tako da se je Roglič prebil tudi do rumene majice in skupnega vodstva na dirki. Pred zadnjima dvema etapama ima Zasavec dobre pol minute prednosti pred Alaphilippom, dirka pa se bo dokončno odločila na sobotni etapi. Tretji Bauke Mollema zaostaja že za več kot minuto in pol.

»Vedel sem, da bodo vse oči uprte v mene, saj sem specialist za to disciplino, ki se bori za skupni seštevek. To je bil zame dodaten pritisk. Proga je bila ravna, a jo je oteževal veter. Ko sem videl, da sem dosegel najhitrejši čas, sem bil seveda zelo vesel. Zdaj sem v dobrem položaju, a ne smemo prehitevati. Gremo korak za korakom, kot sem napovedal že na začetku dirke. Ne bo lahko, a z optimizmom gledam naprej,« je za spletno stran ekipe dejal Roglič.

Roglič ima pred specialisti za vzpone že zajetno prednost, Alaphilippe pa se je tudi v vožnji na čas odrezal bolje od pričakovanj, zato bo imel tudi v soboto še možnost, da ogrozi Rogličevo vodstvo.

To je bila za Rogliča še druga zmaga na dirkah najvišje ravni v tej sezoni, prvo je dosegel na dirki Tirreno Adriatico. V Baskiji je bil ta teden že dvakrat zelo blizu, zaostal je le za Alaphilippom, tokrat pa je v svoji paradni disciplini vsem konkurentom odčital pravo lekcijo.