Roglič že na začetku sezone ob boku najboljših (VIDEO)

J. P.

Valencia - Španski zvezdnik Alejandro Valverde, kolesar Movistarja, je po desetletju spet poskrbel za domačo zmago na dirki Po Valencii, potem ko se je to med njegovimi rojaki nazadnje posrečilo Rubenu Plazi leta 2008 (resda pa preizkušnje nato kar sedem let niso izpeljali). Za prekaljenega 37-letnika je to že tretja zmaga na tej dirki, po letih 2004 in 2007, ko mu je še najbolj za ovratnik dihal Tadej Valjavec, Janez Brajkovič pa je bil četrti. Po številu lovorik je zdaj Valverde najuspešnejši kolesar po Valencii.

Naposled je z dvema dobljenima etapama, gorskima drugo in četrto, za 14 sekund odbil napad Astaninega rojaka Luisa Leona Sancheza, ki je bil enako visoko že predlani. Najuspešnejši od šestih Slovencev je bil član moštva LottoNL-Jumbo Primož Roglič na šestem mestu in z zamudo 49 sekund, ki se je najbolj izkazal včeraj s petim mestom na kraljevski četrti etapi. Na današnji zadnji je bil najvišje, na 14. mestu, Luka Pibernik (Bahrain Merida). Dirka je sicer sodila v koledar evropske serije.

IZIDI PETE ETAPE

1. Jurgen Roelandts (Bel, BMC) 2;58:26

2. Danny van Poppel (Niz, LottoNL-Jumbo) - v času zmagovalca

3. Clement Venturini (Fra, Ag2r) + 0:01

4. Nelson Andres Soto (Kol, Caja Rural-Seguros)

5. Baptiste Planckaert (Bel, Katjuša-Alpecin) - oba isti čas

14. Luka Pibernik (Slo, Bahrain Merida) 0:04

34. Luka Mezgec (Slo, Mitchelton-Scott)

39. Primož Roglič (Slo, LottoNL-Jumbo)

95. Jan Tratnik (Slo, CCC Sprandi Polkowice) - vsi isti čas

123. Marko Kump (Slo, CCC Sprandi Polkowice) 5:34

125. Domen Novak (Slo, Bahrain Merida) - isti čas



KONČNI VRSTNI RED

1. Alejandro Valverde (Špa, Movistar) 16;14:53

2. Luis Leon Sanchez (Špa, Astana) 0:14

3. Jakob Fuglsang (Dan, Astana) 0:26

4. Adam Yates (VB, Mitchelton-Scott) 0:37

5. Jesus Herrada (Špa, Cofidis) 0:48

6. Primož Roglič 0:49

38. Luka Pibernik 5:36

44. Jan Tratnik 6:47

60. Luka Mezgec 10:56

73. Domen Novak 16:36

152. Marko Kump 42:52