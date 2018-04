Rožnata pentlja se podaja v neznane vode: v Izrael

Letošnja dirka po Italiji bo ostala z velikimi črkami zapisana v kolesarsko zgodovino, vprašanje je le, če bo njena zapuščina dobra ali slaba. Štart stoprve izvedbe rožnate pentlje bo prvič potekal zunaj Evrope, senco nad največjo italijansko dirko pa še pred štartom meče tudi primer Chrisa Frooma.



Lanska jubilejna 100. izvedba Gira je bila v mnogočem posebna, prireditelji na čelu z direktorjem dirke Maurom Vegnijem pa so že tedaj napovedali, da prave spremembe šele prihajajo. Ko so lani v Milanu predstavili traso letošnje dirke, je marsikdo ostal brez besed. Vegni in prireditelji dirke RCS Sports so podlegli vplivu izraelskega denarja in prve tri etape rožnate pentlje dodelili Izraelu ter tako poskrbeli za zgodovinski trenutek. Nobena od treh tritedenskih dirk se še nikoli ni začela zunaj Evrope in čeprav se je kot možni gostitelj »Grande Partenze« omenjala Japonska, so se Italijani na koncu odločili za Izrael.

Rezervni načrt - Puglia



Odločitev je seveda dvignila veliko prahu. Humanitarne organizacije so zaradi zapletenega geostrateškega položaja in palestinskega boja pozvale k bojkotu Gira, veliko vprašanj so imele tudi kolesarske ekipe. Vegni je imel že od prvega dne pripravljen rezervni štart v pokrajini Puglia, če bi se razmere v Izraelu še bolj zaostrile, a (vsaj za zdaj) do tega ni prišlo.



Izraelci so morali za zgodovinski trenutek seči globoko v žep. Izrael bo gostil prve tri etape, po uvodnem kronometru še šprinterski preizkušnji s ciljema v Tel Avivu in Eliatu, za tridnevni spektakel so RCS Sportu odšteli kar 10 milijonov evrov. Štart Gira bo največji in najbolj varovan športni dogodek na izraelskih tleh, skupno jih bo organizacija treh etap stala vrtoglavih 34 milijonov evrov. Izraelsko ministrstvo za turizem bo prispevalo dobrih osem milijonov, preostali denar pa prihaja z računa kanadskega nepremičninskega mogotca Sylvana Adamsa, ki zadnji dve leti živi v Izraelu, zdaj pa želi svoji novi domovini pomagati tudi pri promociji po svetu.

»Francija je neverjetno uspešna pri promociji svoje države preko Toura in čeprav Izrael ni tako popularna kolesarska destinacija, si želim, da bi to postala. Kolesarstvo je nekaj posebnega, šport pa je univerzalni svetovni jezik. Želim si, da bi starši, ko bodo gledali Giro v Izraelu, svojim otrokom kupili kolo in tako pripomogli k temu, da Izrael postane kolesarska velesila,« je motiv za svojim vložkom opisal Adams.



Froome prej velik ulov, zdaj velika težava



Kolesarske bitke na italijanskih tleh so že nekaj let vsaj tako zanimive kot bitke na Touru, a navijači z vsega sveta na Giru pogrešajo največja kolesarska imena. Lani je prirediteljem končno uspel veliki ulov, na rožnato pentljo so zvabili najboljšega kolesarja generacije Chrisa Frooma, za kar naj bi mu Izraelci plačali dva milijona evrov. Vegni sicer zanika, da je Froome za nastop na Giru prejel omenjeno štartnino, izraelski mediji pa poročajo, da je Adams res ravezal mošnjiček in »podkupil« Frooma za prihod na Giro in v obljubljeno deželo.

Bo Chris Froome štirim rumenim dodal še rožnato majico? Foto: AFP