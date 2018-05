Rožnate majice še ne želi izpustiti iz rok

Jeruzalem – Uvodni kronometer 101. dirke po Italiji v Jeruzalemu je prinesel kar nekaj zgodovinskih trenutkov in pokazal, kakšno je razmerje moči med favoriti. Chris Froome lahko obžaluje smolo med ogledom proge, Tom Dumoulin pa je upravičil mavrično majico svetovnega prvaka v vožnji na čas. Slovenci niso bili pri vrhu.



Še preden se je sploh začel, je letošnji Giro že terjal prve žrtve. Na ogledu tehnično zahtevnega zaključka kronometra v središču Jeruzalema je precej kolesarjev pristalo na tleh, najhuje jo je skupil kolesar Bahrain Meride Kanstantin Sivcov, ki je dirko po Italiji končal brez enega samega prevoženega kilometra. Chris Froome in Miguel Angel Lopez sta jo odnesla bolje, le z nekaj odrgninami in strganim dresom, oba pa sta kasneje na cesti plačala davek za svojo neprevidnost.



Alarm v taboru Skya



Najboljši čas kronometra je dolgo držal Rohan Dennis, ki je za nekaj stotink ugnal evropskega prvaka v vožnji na čas Victorja Campenaertsa, v samem zaključku so prišli na vrsto še največji specialisti za kronometer. Že po nekaj sto metrih vožnje Chrisa Frooma je bilo jasno, da Britanca čaka veliko razočaranje. V ovinkih je bil preveč previden, na ravnini pa nikakor ni našel pravega položaja na sedežu, pedala je poganjal v zelo lahki prestavi in niti od daleč ni spominjal na enega najboljših kronometristov sveta.



Ko so ure na vmesnem času pokazale, da za Dennisom zaostaja pol minute, je v taboru Skya začel zvoniti alarm, v drugi polovici proge je nato Froome vendarle nekaj dodal in svoj zaostanek omejil na še vedno velikih 37 sekund.



Sproščen, samozavesten, hiter



Tom Dumoulin je bil v mavrični majici čisto nasprotje Frooma – deloval je sproščeno, samozavestno in predvsem hitro, na koncu je v šprintu do ciljne črte iztisnil še zadnje atome moči in Dennisa prehitel za dve sekundi.



»Vedel sem, da na Giro prihajam v dobri formi, a nisem bil prepričan, da lahko zmagam. Izteklo se je sanjsko, spet imam rožnato majico, tudi pred tekmeci sem dobil nekaj prednosti. Takšni kronometri so mi pisani na kožo, na kolesu za kronometer sem hiter v ovinkih in teh je bilo danes precej. Šel sem na polno od štarta, ni bilo veliko možnosti za počitek, na koncu pa je bilo to dovolj za sanjsko zmago,« je bil v cilju zelo nasmejan Dumoulin.

Rožnata majica je pristala tam, kjer je končala lani v Milanu. Foto: AFP

Nizozemec ima za seboj slabo pomlad. Težko se je spoprijel s statusom favorita, ki si ga je privozil z lansko zmago na Giru in naslovom svetovnega prvaka v kronometru, zato je pozimi preveč treniral in na začetku pomladi pregorel. V Sunwebu niso zagnali preplaha, do Gira je imel Dumoulin v nogah le 12 tekmovalnih dni in na Giro prišel spočit, kar se mu je obrestovalo: »Vso leto smo trdo garali za ta uspeh in čeprav rezultatov ni bilo, smo delali dobro. Bomo videli, koliko časa bo rožnata majica ostala naša, zagotovo jo ne bomo branili vso dirko. Ne želim prehitevati stvari, zdaj bom predvsem užival v tej zmagi.«



Rožnata majica je tako pristala tam, kjer je lani v Milanu končala svojo pot – na hrbtu visokoraslega Dumoulina. Slovenci tokrat ne merijo na skupni seštevek dirke, zato so kronometer izkoristili za ogrevanje. Najboljši je bil Jan Polanc s 56 sekundami zaostanka, Matej Mohorič je bil še sedem sekund počasnejši, Domen Novak pa je v cilj prišel s skoraj dvema minutama zaostanka.



Danes in jutri kolesarje v Izraelu čakata še dve šprinterski etapi s ciljema v Tel Avivu in Eilatu.