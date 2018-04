Rumeno je zamenjal za zeleno

Bermeo – Lani je v Baskiji z dvema zmagama zablestel, tudi letos pa Primož Roglič potrjuje, da se na severu Španije počuti izvrstno. V šprintu četverice ga je premagal le Julian Alaphlippe in Zasavcu prepustil zeleno majico za tolažilno nagrado.



Dirka po Baskiji ali Itzulia, kot ji pravijo domačini, je pisana na kožo prav Rogliču. V prvih dveh etapah je bilo ravnine le za odtenek, na kratkih in strmih vzponih pa lahko tekmuje ob boku vseh največjih kolesarjev sveta, v prvih dveh dneh letošnje dirke je to brez dvoma Francoz Julian Alaphilippe.



V ponedeljek je bil Roglič bržkone najmočnejši, a mu je s taktično brezhibnim šprintom Alaphilippe pokazal, da v hitrih končnicah ne zmagujejo vedno le najboljši. Francoz je oblekel rumeno majico najboljšega, zeleno vsaj začasno prepustil v varstvu Rogliču, ki je bil s prikazanim v ponedeljkovi prvi etapi zelo zadovoljen. Ne nazadnje je pridobil nekaj dragocenih sekund prednosti pred tekmeci za zmago v skupnem seštevku in si prislužil tudi pohvale športnega direktorja Grische Niermanna: »V Baskijo smo prišli z enim samim ciljem – pomagati Primožu do skupne zmage. Pokazal je, da ima zares močne noge, zato je škoda, da smo ostali brez zmage, a bomo v naslednjih dneh zagotovo še imeli priložnosti.«

Že pri 23 zmagah



V drugi etapi so prireditelji zaradi plazu nekoliko spremenili profil trase, a so še vedno ohranili štiri kategorizirane vzpone, odločil pa je zadnji na San Pelaio. Roglič in Alaphilippe sta celo etapo s pomočjo ekipnih kolegov nadzorovala močno ubežno skupino, ki je bila ujeta prav ob vznožju omenjenega vzpona, nato je prvi napadel Michael Matthews. Rogliča ni zajela panika, ostal je osredotočen le na napad Alaphilippa, ki so ga vsi pričakovali in Francoz se je na polovici vzpona res sam odpeljal v ospredje.



Roglič nekaj časa ni želel prevzeti pobude pri lovu na 25-letnika, a je hitro spoznal, da je vrag odnesel šalo, zato je še pred vrhom San Pelaia prišel v njegovo zavetrje, zraven pa pripeljal še Gorko Izagirreja in Mikela Lando. Letverica je skupaj prikolesarila do cilja, v šprintu pa Španca nista imela možnosti. Roglič je želel presenetiti Alaphilippa in se še pred zadnjima dvema tehnično zahtevnima zavojema prebil na prvo mesto, a v zadnjih 100 metrih kljub vsemu ni bil kos pospešku Francoza ter je še drugič za las ostal brez zmage.





Ekipa QuickStepa ima za seboj neverjetno pomlad, v kateri zmaguje kot po tekočem traku. Dobila je kar osem od enajstih belgijskih klasik, kjer je vsako sezono v ospredju, letos pa blesti tudi na spomladanskih etapnih dirkah. Včerajšnja zmaga Alaphilippa je bila tako že njena 23. v sezoni, pa se je april šele dobro začel. Kljub temu, da v Baskiji še nima zmage, je lahko zadovoljen tudi Roglič, saj bo zaostanek za Alaphilippom lahko nadoknadil na jutrišnjem kronometru, že danes pa karavano čaka nova zahtevna etapa s tremi kategoriziranimi vzponi in razgibanim zaključkom.