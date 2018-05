Spet po etapne zmage, pritisk pa je tokrat večji

Ljubljana – Tudi letošnja dirka po Italiji ne bo minila brez močne slovenske udeležbe. Dvakratni zmagovalec etape na Giru Jan Polanc se vrača na italijanske ceste, a bo priložnosti zanj tokrat precej manj, ravno nasprotno pa Matej Mohorič verjame, da je glavni cilj pomladi pričakal v zelo dobri formi.



Lani je Polanc na Etni še drugič v karieri dobil etapo Gira, postal je slovenski junak dirke in se dolgo časa boril celo za deseterico v skupnem seštevku. Letos na rožnato pentljo prihaja s precej več neznankami, tako glede svoje forme kot glede vloge v ekipi. Pravih rezultatov letos še nima, na dirkah je preživel le 20 dni. »Po dirki po Baskiji sem bil tri tedne doma, zato težko kaj povem okrog forme. Lani sem bil v tem času na dirki po Hrvaški, zato sem vedel, kako pripravljen sem. Letos je drugače, treniral sem, bo pa drugačna tudi moja vloga. V ekipi je Fabio Aru, zato ne bom imel tolikokrat proste roke kot lani,« se Polanc zaveda, da bo v ekipi UAE Emirates vse podrejeno lovu Sardinca na skupno zmago.



Letos ga v šesti etapi vnovič čaka vzpon na Etno, a tokrat priložnosti za Polanca verjetno še ne bo: »V prvem tednu ne pričakujem prostih rok, potem pa bo vse odvisno od taktike ekipe. Zaradi lastnih ambicij si seveda želim v pobeg, včasih gremo v pobege tudi pomočniki, potem pa je vse odvisno od razpleta. Zoncolan je lepa etapa, a bomo videli.«



V ekipo UAE je pred sezono priteklo še več arabskega denarja, pripeljali so Aruja in Dana Martina, a rezultatov v prvem delu sezone praktično ni bilo, kar se že začenja poznati tudi znotraj ekipe. »Pritiski so večji, ker so vsi nestrpni. A moramo ostati sproščeni, preveč pritiska nikoli ne pomaga. Ambicije so zagotovo velike,« še zaključuje Polanc. Z zmago Aruja na Giru bi bila slaba pomlad hitro pozabljena.

Do zdaj vse po načrtih



Precej boljšo pomlad ima za seboj Mohorič, ki je bil ob najboljših na vseh letošnjih dirkah, na najvišjo stopničko je stopil na VN Larciana. Od začetka sezone razmišlja le o Giru, na dirki po Hrvaški pred dobrim tednom je dobil potrditev, da je na pravi poti: »Na Hrvaškem sem se počutil super, napredek v pripravljenosti je bil viden. Letos mi je šlo vse po načrtih. Med dirkami sem imel dovolj časa za treninge, vse pa je bilo podrejeno Giru. Komaj že čakam začetek, to je moj cilj prvega dela sezone in verjamem, da sem dober.«

V Bahrain Meridi se zavedajo, česa vse je Mohorič sposoben, zato bo temu primerna tudi njegova vloga v ekipi. »V šprinterskih etapah bom pomagal Nicoli Bonifaziju do dobrega položaja pred šprintom. V etapah, ki mi ustrezajo, bom dobil povsem proste roke v lovu na etapne zmage, o skupnem seštevku pa letos ne razmišljam, to bo v domeni Domenica Pozzoviva,« je potrdil, da lov na belo majico najboljšega mladega kolesarja letos (še) ne pride v poštev.



Hitri in zahtevni spusti so specialiteta Podbličana, prvi cilj dirke si je že izbral: »Na papirju mi je najbolj všeč 10. etapa s ciljem v Gualdo Tadino, to bo najdaljša etapa letošnje dirke. Seveda pa bo veliko odvisno tudi od situacije v skupnem seštevku.«



Po ognjenem krstu bo lažje



Mohorič bo imel v ekipi Bahraina tudi družbo Domna Novaka, Dolenjec je lani v krstni sezoni med elito odpeljal Vuelto, letos mu bo zato na Giru lažje. V Italijo prihaja po desetem mestu v skupnem seštevku dirke po Hrvaški. »S formo sem zadovoljen, a vem, da je velika razlika med dirko po Hrvaški in Girom, bomo videli, kako dober sem. Prvi cilj je, da pridem do cilja v Rimu in kar najbolje pomagam ekipnim kolegom. Če pa se bo ponudila možnost za pobeg, bom poizkušal iztisniti vse za dobro uvrstitev,« pravi 22-letni Novak. Tri Slovence na Giru čakajo precej različne vloge, z etapno zmago pa bi tudi Mohorič, Polanc in Novak nadaljevali odlično pomlad slovenskih kolesarjev.