Tadej Valjavec se pri 40 letih vrača na kolo

N. Gr.

Kranj - Iz kranjskega kluba so presenetili z novico, da se v tekmovalne vrste vrača eden najboljših slovenskih kolesarjev Tadej Valjavec, ki pri 40 letih po skoraj petih letih tekmovalnega premora očitno še nima dovolj. »Priznam, ob mojem slovesu leta 2013 sem globoko v sebi čutil, da še nisem rekel zadnje. To je v zadnjih letih vse bolj prihajalo na plan. Največ sem se v tem času vozil na gorskem kolesu, a ko je bil čas, sem zajahal tudi specialko. Po bolj načrtni pripravi v letošnjem zimskem času je padla odločitev, da se najprej preizkusim na magistrali,« so bile prve besede otroka kranjskega kluba, ki je v karieri pozneje zastopal še barve Fassa Bortola, Phonaka, Lampreja, AG2R, Manisasporja, kariero pa je nato končal v dresu domačega kluba leta 2013 po domači dirki v Kranju, kjer je osvojil deseto mesto.

V dresu Kranjčanov bo na štartu že v četrtek na dirki Istrska Pomlad, kjer bo predvsem v vlogi pomočnika mladi zasedbi Matjaža Zevnika, zbrani okrog Jake Primožiča. Valjavec je za spletno stran kluba še pojasnil, kako je vzdrževal telesno pripravljenost: »V letošnji zimi sem se bolj za šalo kot zares udeležil ciklokrosa v Škofji Loki in med dirko sem se odločil, da letos poizkusim. Na kolesu se še vedno počutim odlično, tudi rezultati kažejo, da sem morda še v boljši formi kot takrat, ko sem zaključeval kariero. Zavedam se, da je dirka v svetovnem pokalu nekaj povsem drugega, a odločil sem se poizkusiti, zakaj pa ne.«

Kaj bo prihod izkušenega Valjavca pomenil za ekipo je pojasnil tudi trener Zevnik: »S Tadejem sva o tej ideji govorila že nekajkrat med zimo, a bolj kot ne v šali. Nato je padla odločitev, da zares poizkusi. Bomo videli, zagotovo je to dobrodošlo za naš klub, tako s tekmovalnega vidika, predvsem pa me veseli dejstvo, da bo lahko svoje bogate izkušnje prenašal na naše mlade fante. Sam pravi, da je pripravljen dobro, karkoli napovedovati pa je zaenkrat prezgodaj. Prvi preizkus bo že v četrtek, nato bomo videli, kje smo.«