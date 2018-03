Tiesj Benoot v »belgijskih« razmerah najboljši v Toskani

Kolesar Lotto Soudala Tiesj Benoot je bil najboljši na makadamski klasiki Strade Bianche. Mohorič tik za deseterico.

AVTOR: fotograf

Siena - Enodnevna klasika Strade Bianche je resda doživela šele 12. izvedbo, a že stopa ob bok največjim enodnevnih klasikam v koledarju. Tokrat je v dežju in blatu razmere najbolje izkoristil Tiesj Benoot, ki je z napadom na zadnjem makadamskem odseku prišel do prednosti in končne zmage. Kolesarji so se še pred začetkom dirke bali zahtevnih razmer, blato in nizke temperature pa so poskrbele za veliko selekcijo med najboljšimi. Dolgo je kazalo, da bo uspešen napad svetovnega prvaka v ciklokrosu Wouta van Aerta in Romaina Bardeta, ki sta pospešila slabih 40 kilometrov pred ciljem, a je v ozadju težke razmere, kakršnih je vajen z domačih cest, izkoristil Benoot. Najprej se je otresel Pietra Serryja, nato ujel van Aerta in Bardeta, na zadnjem makadamskem odseku pa Belgijca in Francoza pustil za seboj in sam pripeljal na Piazzo del Campo v Sieni. Bardet se je moral zadovoljiti z drugim, van Aert pa s tretjim mestom. EPIC! EPIC! EPIC!#StradeBianche pic.twitter.com/Sz5nvUGKCF — Strade Bianche (@StradeBianche) March 3, 2018

Skupina favoritov s Petrom Saganom in Michalom Kwiatkowskim je v ozadju predolgo taktizirala in na koncu ostala praznih rok, še eden od favoritov Greg van Avermaet je stik z vodilnimi izgubil še pred zadnjimi 40 kilometri. Najboljši Slovenec je bil tokrat Matej Mohorič, ki je ob težavah Sonnyja Colbrellija skupaj z Giovannijem Viscontijem prevzel kapetansko vlogo in se dolgo držal skupine s favoriti, 30 kilometrov pred ciljem je celo napadel, na koncu pa dokazal, da njegova forma po razočaranju v Abu Dabiju vendarle ni slaba. Končal je tik za prvo deseterico na 11. mestu, za Benootom je zaostal za dobre tri minute.

Grega Bole (Bahrain-Merida) je prikolesaril do 39. mesta (+13:10), Primož Roglič (LottoNl-Jumbo), ki več pričakuje od prihajajoče dirke od Tirenskega do Jadranskega morja, je bil 48. (+19:33). Jan Polanc (UAE Emirates) in Kristijan Koren (Bahrain-Merida) nista prišla do cilja.

Bujakova najboljša Slovenka

Zmagovalka ženske izvedbe dirke Strade Bianche, ki je štela za svetovno serijo, je postala Nizozemka Anna van der Breggen, ki je do zmage tako kot Benoot prišla po samostojnem pobegu. Druga je bila Katarzyna Newiadoma, tretja pa Elisa Longo Borghini. Na dirki so nastopale tudi kolesarke BTC City Ljubljana, najvišje je bila uvrščena naturalizirana Slovenka Eugenia Bujak, ki je končala na 28. mestu, vse ostale kolesarke ljubljanske ekipe so odstopile.

Pester kolesarski spored se bo nadaljeval tudi jutri s prvo etapo dirke Pariz - Nica, že danes so se kolesarji pomerili tudi v Poreču.