Tirreno - Adriatico: Zmaga za BMC, grd padec Cavendisha 

Lido di Camaiore - Dirka od Tirenskega do Jadranskega morja je letos privabila bolj zvezdniško zasedbo kot Pariz - Nica, ki te dni poteka v Franciji. Začela se je z 21,5 kilometra dolgim ekipnim kronometrom v mestu Lido di Camaiore, ki pa slovenskim kolesarjem ni prinesel prav veliko zadovoljstva.

Še huje jo je odnesel Mark Cavendish, ki je izgubil kontrolo nad svojim kolesom, najbrž je zapeljal v luknjo na cesti, in poletel preko krmila z obrazom v asfalt. Z grdimi ranami na obrazu in v vidnih bolečinah so ga odpeljali v bolnišnico, britanski zvezdnik ima na začetku sezone ogromno smole.

Najbolje so s kronometrom opravili močni kolesarji švicarskega BMC Racinga, prvo majico vodilnega bo oblekel Damiano Caruso. S povprečno hitrostjo več kot 57 kilometrov na uro so za štiri sekunde ugnali Mitchelton Scott Luke Mezgeca in za deset sekund Sky, ki ga navzlic vsem težavam z dopingom v Italiji vodi Chris Froome.

Roglič ima podporo cele ekipe

Veliko od dirke Tirreno Adriatico pričakuje Primož Roglič, ki je po besedah športnega direktorja nizozemskega Lotta Addyja Engelsa v Italijo prišel po skupno zmago. Ekipa mu je obljubila vso pomoč, a na kronometru niso začeli najbolje, izgubili so kar 51 sekund proti BMC in 41 proti Froomu, Rogliča pa čaka veliko dela, da bo štirideset sekund zaostanka nadoknadil do konca dirke. Lotto je še pred zaključkom ostal z le štirimi kolesarji, v zadnjih dveh kilometrih se jim je podrla tudi formacija in ob prečkanju ciljne črte so delovali kot razbita vojska.

Bolje so se odrezali v ekipi UAE Emirates, kjer je v sedmerici tudi Jan Polanc, v ekipi pa ni pravih specialistov za vožnjo na čas. Vseeno so zaostali solidnih 45 sekund in končali na devetem mestu, Polanca pa v nadaljevanju dirke čaka delo za kapetana Fabia Aruja.

Dobro izhodišče za Špilaka

Še bolj zadovoljen je lahko Simon Špilak, ki je v Italijo prišel brez velikih napovedi, a bo imel v ekipi Katjuše vlogo kapetana. Katjuša je na šestem mestu zaostala manj kot pol minute in Špilaku pripravila odlično izhodišče za nadaljevanje dirke, kjer bo imel na vzponih dovolj priložnosti, da pokaže, v kako dobri formi je na začetku sezone.

Bahrain Merida s Kristijanom Korenom je končala na 11. mestu, 49 sekund za zmagovalci. Jutri in pojutrišnjem se na poti do Jadranskega morja obeta šprint glavnine.

Sanchez zadržal vodstvo

Tudi na dirki Pariz - Nica je bila sreda v znamenju vožnje na čas, najboljši je bil Nizozemec v dresu Skya Wout Poels. S tretjim mestom je odlično formo potrdil Julian Alaphilippe, tudi brata Izagirre, ki branita barve Bahrain Meride, sta končala v deseterici.

Skupno vodstvo je s sedmim mestom zadržal Luis Leon Sanchez, ki ima pred drugouvrščenim Poelsom 15 sekund naskoka. Karavana v Franciji se seli v gore, o skupnem zmagovalcu se bo na zahtevnih gorskih etapah odločalo do nedelje.