Unior s starimi aduti, a novo podobo v novo sezono

N. Gr., STA

Ljubljana - Slovenska profesionalna ekipa v gorskem kolesarstvu Unior Tools Team v sezono 2018 vstopa s precej spremembami. Unior je združil moči s kanadskim Devincijem, ekipa se po novem imenuje Unior Devinci Factory Racing. V ekipi ostajajo Slovenci Tanja Žakelj, Jure Žabjek, Filip Flisar in Kevin Berginc, pa tudi Francoz Rudy Cabirou.

Slovenski Unior in kanadski Devinci sta združila moči in bosta od sedaj naprej nastopala s skupnim tekmovalnim programom. Nova gorsko kolesarska ekipa združuje tekmovalce iz vseh koncev sveta, glavni cilji pa so usmerjeni proti svetovnemu pokalu v več različnih disciplinah.

Unior je v osmih letih lastne ekipe dosegal odlične rezultate v olimpijskem krosu, spustu štirikrosu in BMX-u, zdaj pa združuje moči s tekmovalci v enduru iz Devincijeve hišne ekipe.

Sedež Devincija je v Chicoutimiju v Kanadi, kjer že več kot tri desetletja izdelujejo okvirje koles za zmagovanje na največjih dirkah. »Z izrednim navdušenjem se vračamo na največje dirke v spustu z gorskimi kolesi,« je povedal ustanovitelj podjetja Felix Gauthier.

»Unior in Devinci imata tako veliko skupnega, da je bilo povsem enostavno postaviti temelje novega skupnega programa,« je povedal Grega Stopar, ki bo še naprej vodil ekipo v spustu in krosu.

Na spustaški strani ekipa sta mlada talenta Rudy Cabirou in Jure Žabjek. Dvaindvajsetletnik iz Ljubljane je trenutno osmi spustaš sveta na lestvici Mednarodne kolesarske zveze, tako Žabjek kot Francoz Cabirou pa sta v zadnjem letu izkusila, kako je biti v prvi deseterici svetovnega pokala.

Žabjek je nekdanji evropski prvak in aktualni zmagovalec evropskega pokala v spustu. V ekipi se jima je pridružil Američan Dakotah Norton, vsi trije pa bodo lovili nove uvrstitve med prvo deseterico na največjih dirkah, najprej na dirki za svetovni pokal na Lošinju, ki bo 21. in 22. aprila.

»V Uniorjevi ekipi sem se vedno dobro počutil,« pravi Žabjek in dodaja: »Sodelovanje z Devincijem pomeni nov korak naprej, saj ne bom samo dirkal, ampak bom skupaj z ostalimi pomagal tudi pri razvoju koles.«

Norton je uvrščen tik za najhitrejšimi tekmovalci v Ameriki, ki velja za zibelko gorskega kolesarstva. Cilji za sezono 2018 so še večji, ob vstopu v ekipo pa pravi: »Vesel sem, da sem del združitve. Ekipa Unior Tools Team je vedno imela dober sloves, Devinci pa je s svojim kolesom Wilson že dosegal izredne rezultate. Kombinaciji so usojeni dobri rezultati.«

Olimpijka Tanja Žakelj je svoje največje uspehe - tudi skupno zmago v svetovnem pokalu ter dva naslova evropske prvakinje - dosegla prav v dresu Uniorjeve ekipe in je bila med najhitrejšimi tudi v pretekli sezoni. Njena stara/nova ekipa je doživela številne spremembe, a Ledinka je kot vedno pozitivno naravnana: »S spremembami, pa čeprav velikimi, se niti najmanj ne obremenjujem. Novo kolo sem že testirala in prvi vtis je zelo pozitiven. Zaupam ekipi in vse novosti sprejemam odprtih rok in z optimizmom.« Prva dirka svetovnega pokala v olimpijskem krosu je že čez mesec dni v Stellenboschu v Južni Afriki.

Kevin Berginc in Filip Flisar, ki poleti smuči zamenja za kolo, bosta še naprej dirkala na dirkah v štirikrosu serije 4X Pro Tour in na dirkah BMX.

Prvo ime ekipe v enduru je Francoz Damien Oton, ki je že zmagal v svetovni seriji v enduru; mimogrede - dirko te serije bo letos skupaj s Peco gostila tudi Jamnica na Koroškem. Otonu se bo pridružil 21-letni Novozelandec Keegan Wright. Kot člana nove ekipe Unior Devinci Factory Racing bosta naskakovala najvišje stopničke na dirkah svetovne serije v enduru.