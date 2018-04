V Alpah najbolje začel Bilbao (VIDEO) 

S kratko, a zahtevno prvo etapo se je začel Tour of the Alps, bolj znan kot Giro del Trentino. Prva zmaga Bilbau.

N. Gr.

Folgaria - Giro del Trentino, zdaj poznan kot dirka po Alpah, se je v koledarju uveljavil kot odličen zadnji preizkus forme pred majsko dirko po Italiji. Tudi tokrat so italijanske Alpe privabile kopico najboljših hribolazcev sveta, prvo zmago pa si je z drznim napadom priboril Bask Pello Bilbao.

Veliko pozornosti je spet usmerjene v Chrisa Frooma, ki se pripravlja na naskok na rožnato majico, Britanec pa je še enkrat ponovil, da dopinškega primera ne namerava komentirati, dokler ne bo končne odločitve, saj bi postopek moral biti tajen. Za nameček se je nanj zgrnil še plaz kritik, saj so mu prireditelji za nastop na Giru plačali 1,4 milijona evrov, v luči primera salbutamul pa jim je za odločitev že žal, a poti nazaj ni.

V prvi etapi je Froome deloval zelo dobro, čeprav se je šele pred dnevi vrnil z dolgih višinskih priprav. Sky spet izgleda kot dobro naoljen stroj, tokrat pa je imela največ razpoloženih kolesarjev Astana, ki je tudi prišla do zmage.

Pello Bilbao se je odločil za napad, ker je imela Astana v prvi skupini še Luisa Leona Sancheza in Miguela Angela Lopeza. Bilbau so favoriti dovolili deset sekund naskoka za zadnji kilometer in zaključnih nekaj sto metrov vzpona, Froome je sicer poizkušal uloviti Baska, a se Bilbao ni dal.

Izkoristili številčno premoč

»Na vrhu zadnjega vzpona smo imeli številčno premoč v vodilni skupini, zato smo morali izbrati pravo taktiko in ne le čakati na zaključek. Ko sem pospešil, sem le še gledal naprej in na srečo se je izšlo. Na dirko smo prišli s ciljem, da osvojimo skupno zmago in se pripravimo na Giro, uspelo pa nam je že v prvi etapi,« je bil po svoji peti zmagi v profesionalni karieri zadovoljen Bilbao.

Zmaga mu je prinesla tudi prvo majico vodilnega, že jutri pa Bilbaa čaka težka naloga pri branjenju vodstva, saj se bo etapa končala s sedem kilometrov dolgim ciljnim vzponom do Fiemmeja s skoraj 800 metri višinske razlike. »Zaključni vzpon je precej bolj pisan na kožo Lopezu, počuti se dobro in če bom izgubil majico, potem upam, da jo bo oblekel on, tudi to bi me razveselilo,« je zaključil junak prve etape.