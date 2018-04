V Baskiji tokrat McCarthy, v Belgiji spet QuickStep (VIDEO)

N. Gr.

Valdegovia - Na dirki po Baskiji je za Primožem Rogličem in karavno precej lažji dan, na katerem so favoriti za končno zmago hranili moči za jutrišnji kronometer. Kljub razgibanemu terenu se je napovedoval šprint glavnine in tokrat možnosti za ubežnike ni bilo.

V zaključku sta z nevarno akcijo poizkusila David de la Cruz in Michal Kwiatkowski, a tudi kolesarja Skya nista zdržala tempa, ki ga je v ozadju narekoval vlak ekipe Movistar. Šprint je nato zelo zgodaj začel Jay McCarthy, a je izbral najkrajšo linijo ob ogradi in zadržal vodstvo za drugo zmago v tej sezoni.

Roglič je skupaj z Alaphilippom končal v glavnini, jutri pa bo po kronometru mnogo več znanega glede tega, kako resne so možnosti Zasavca za skupno zmago, a zaenkrat Roglič deluje izvrstno.

Še devetič QuickStep

Nadaljuje se fantastična pomlad »volčjega krdela«, kot so si skupinski nadimek nadeli kolesarji ekipe QuickStep. Na klasiki Scheldeprijs so dosegli še deveto letošnjo zmago na belgijskih klasikah, skupno pa že 24. v sezoni. Tokrat je kaotično dirko na Nizozemskem in v Belgiji dobil Fabio Jakobsen.

Do ključnega trenutka je prišlo na sredini dirke, ko je veter razbil glavnino na dva dela, v drugi skupini sta ostala tudi dva izmed favoritov Arnaud Demare in Dylan Groenewegen. Lovili so na vso moč in nato prečkali železniške tire, ko so se zapornice že začele spuščati, zato so komisarji celotno skupino 30 kolesarjev diskvalificirali.

Vse se je zdelo pripravljeno za še šesto zmago Marcela Kittla na Scheldeprijsu, a je imel Nemec veliko smole, saj je tik pred zaključkom dobil defekt. V glavnini je zavladal kaos, kar je najbolje izkoristil šele 21-letni Fabio Jakobsen in v šprintu QuickStepu privozil novo zmago.

»Ko nekdo v tvoji ekipi začne zmagovati, potem tudi ti začneš verjeti, da je to mogoče, zato nam uspeva takšna pomlad. Ponosen sem, da sem del volčjega krdela,« je po dirki žarel Jakobsen, ki je letos že dobil klasiko Nokere Koerse.