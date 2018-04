V Franciji kolesar ustreljen med treningom, v Avstriji huda poškodba Hallerja

Toulouse - Kolesarska sezona še ne traja niti tri mesece, incidentov na cesti pa se je že zdaj nabralo preveč. Primer 18-letnega Francoza Clementa Delcrosa, ki vozi za lokalno ekipo Aix-en-Provance, je posebej grozljiv.



Delcros se je vračal s treninga v okolici Toulousa, ko je kilometer pred njegovim domom vštric z njim pripeljal avtomobil. Zaslišal se je pok, avtomobil je odpeljal, Delcrosa pa je obšla bolečina v levi rami, a najprej ni vedel, kaj točno se je zgodilo. »Vozil sem okrog 50 kilometrov na uro, ko je ob mene pripeljal avtomobil. Slišal sem pok in zabolela me je rama, najprej sem mislil, da je nekdo iz avta vame vrgel kamen ali nekaj podobnega, nato pa sem videl, da moja rama močno krvavi. Na srečo je bila bolnišnica blizu, zato sem se s kolesom odpeljal tja,« je incident opisal Delcros.

Krogla je ostala v rami

Nekdo iz avtomobila ga je med vožnjo ustrelil s pištolo, krogla pa se je ugnezdila globoko v rami Delcrosa. Na srečo ni prestrelila nobenega mišičnega tkiva, zato so se zdravniki odločili, da bo najbolj varno, če kroglo pustijo v rami. Delcros je že zapustil bolnišnico, ob tem pa dejal: »Zdravstveno sem OK, lahko dvignem roko, a sem žalosten in v šoku. Ne vem, zakaj bi mi kdo želel storiti nekaj takega, me ustreliti? To je res grozno, najhuje pa je, da ne morem storiti nič, saj niti ne vem, kakšne znamke je bil avtomobil.«

Hkrati je iz Avstrije prišla še ena žalostna novica. Kolesar Katjuše Marco Haller je skupaj z Bernhardom Eislom treniral na domačih cestah, ko ga je zbil nepreviden avtomobil. »Bila sva na rahlem spustu, ko je s stranske ceste pripeljal avto, ki je ignoriral stop znak. Zapeljal je na cesto, Bernie se mu je še izognil, jaz pa sem se s polno hitrostjo zaletel v vrata. Popolnoma sem uničil kolo in koleno,« je bil zgrožen Haller.

Za Hallerja konec sanj o Touru in (najbrž) konec sezone

Avstrijec je utrpel dvojni zlom kolena, zato bo moral počivati več mesecev. Moral bi biti eden glavnih pomočnikov Marcela Kittla na Touru, tako pa bo šla cela njegova sezona v nič. »Žalosten in razočaran sem, ne le, ker bom izpustil Tour, temveč tudi zato, ker so nekateri vozniki tako neprevidni. Kolesarji in avtomobili si delimo cesto, žal pa se zdi, da je normalno sobivanje vse bolj nemogoče. Nekaj bo potrebno storiti, da spremenimo to mentaliteto.«