V Kataloniji dišalo tudi po novi zmagi

Ljubljana – Dirko po Kataloniji je Matej Mohorič v svojem koledarju podčrtal že pred sezono in s tremi uvrstitvami v deseterico pokazal, da se pri načrtovanju forme ni uštel. Dišalo je tudi po zmagi, a mu je zmanjkalo tudi malo sreče. Že danes bodo v Flandriji s klasiko E3 Harelbeke zakorakali v najbolj pomemben teden sezone.



Mohorič je v spomladanskem delu sezone v odlični formi, čeprav vrhunec napoveduje za majski Giro. V Kataloniji je bil v drugi etapi zelo blizu zmagi, ko je imel v šprintu manjše skupine močne noge, a je želel do zmage pomagati klubskemu kolegu v Bahrain Meridi Enricu Gasparottu. Če bi šprintal zase, bi bile dosegljive vsaj stopničke, na koncu se je moral zadovoljiti s petim mestom. V četrtkovi kraljevski etapi se je na spustu s Creueta 20 kilometrov pred ciljem spet stisnil v svoj zdaj že znameniti položaj na kolesu in si nabral kar minuto prednosti pred glavnino, na zadnjem vzponu pa ni zmogel slediti silovitemu tempu Alejandra Valverdeja, ki je po etapni zmagi na dobri poti do tretje zmage na dirki po Kataloniji.





»Sagan proti vsem«



Z dirko E3 Harelbeke se v Flandriji začne vsakoletna spomladanska kolesarska vročica, enodnevne klasike pa bodo od danes do naslednje nedelje glavna tema pogovorov v pokrajini, ki slovi po kratkih, a zahtevnih tlakovanih vzponih.



E3 Harelbeke je nekakšna generalka za dirko po Flandriji prihodnji konec tedna, o njeni pomembnosti pa ne gre dvomiti. »Sezona se zares začne šele, ko pridemo v Harelbeke,« pravi belgijski ljubljenec občinstva Greg van Avermaet. Letos mu na začetku sezone ne gre, tako na Strade Bianche kot na dirki Milano-Sanremo pretekli konec tedna je stik z vodilnimi izgubil še pred odločilnimi napadi, a ni pretirano zaskrbljen: »Moja forma je dobra, a mi je do sedaj zmanjkalo tudi malo sreče. Letos vse stavim na dirko po Flandriji, poti do zmage na Ronde pa je več. Lani sem dobil tako E3 kot Gent-Wevelgem teden dni pred Flandrijo, pa sem vseeno ostal praznih rok.«



Ljubljenec belgijskih navijačev bo tokrat napadal iz ozadja, o prvem favoritu za zmagi tako na E3 kot na nedeljski šprinterski klasiki s ciljem v Wevelgemu pa po mnenju van Avermaeta ni dvoma: »Sagan skorajda nima slabih dni, zato ne gre za dvoboj mene proti njemu, gre bolj za dvoboj Sagana proti vsem. Na vsako dirko gre po zmago in mislim, da bo ta konec tedna najboljši.«



V Belgiji in predvsem v Flandriji je kolesarstvo veliko več kot le šport. Je prava religija za navdušence z vsega sveta, ki še vedno uživajo v ekstremno težkih, gladiatorskih dirkah, kjer zmagujejo le najmočnejši. Če ciljno črto na dirki po Flandriji (Ronde van Vlaanderen) prvi prečka belgijski kolesar, se v Belgiji začne nepopisno slavje, kakršnemu ne pride blizu niti slovenski praznik v Planici.



Na klasike se odpravlja tudi pet Slovencev, Luka Mezgec bo v močni avstralski ekipi pomočnik, podobna vloga čaka tudi Davida Pera, Kristijana Korena, Boruta Božiča in Luko Pibernika pri Bahrain Meridi. »Imamo močno ekipo, Kristijan in Borut bosta prinesla izkušnje, kapetana pa bosta Sonny Colbrelli in Heinrich Haussler,« je cilje Bahraina pojasnil športni direktor Tristan Hoffman.