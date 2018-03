V Sanremu zmagujejo najpametnejši

Ljubljana – Spomladanska sezona enodnevnih klasik je med kolesarskimi navdušenci vsaj tako priljubljena kot tritedenski maratoni v Italiji, Franciji in Španiji. Prva bo na sporedu Primavera, po lanskem dramatičnem zaključku pa Sagan, Kwiatkowski in Alaphilippe za danes spet obljubljajo pravi ognjemet.



Ko je lani na Poggiu Peter Sagan v dresu svetovnega prvaka silovito potegnil, sta tempu Slovaka sledila le Michal Kwiatkowski in Julian Alaphilippe. Poljaku in Francozu niti na misel ni prišlo, da bi Saganu v zaključku pomagala pri narekovanju ritma, kar ga je v izenačenem šprintu le za nekaj centimetrov stalo tako želene zmage. Čeprav je »pomemben šov, ne zmaga«, kot je Sagan trdil po Tirrenu, je kasneje vendarle priznal, da ga lanski poraz še boli.

»Zaključka lanske dirke si nikoli nisem ogledal v posnetku, enostavno ne morem. Če bi zmagal tako, kot je lani zmagal Kwiatkowski, ne bi bil prav ponosen nase,« je Sagan izstrelil nekaj strupenih puščic proti Poljaku, ta pa mu ni ostal dolžan: »Tudi sam sem se velikokrat znašel v takšnem položaju, to je zgolj del dirkanja, kajne? Včasih dirke ne dobi najmočnejši, ampak najpametnejši kolesar.« Sagana po petih uvrstitvah v deseterico na Sanremu počasi mineva potrpljenje, v zadnji etapi ob Tirenskem morju pa je z vratolomnim lovom v zaključku pokazal, da je zelo blizu šampionski formi.



Klasike le za največje



Na enodnevnih klasikah velike peterice (Sanremo, Flandrija, Roubaix, Liege, Lombardija) nihče ne zmaga po naključju in tudi letos stavnice po dolgih 291 kilometrih največ možnosti pripisujejo trojki, ki se je lani pomerila za zmago. Prireditelji vsako leto nekoliko spremenijo prvo polovico trase, zaključek pa ostaja enak – vzpon na Cipresso 20 kilometrov pred ciljem bo poskrbel za glavno selekcijo, o zmagovalcu pa bosta odločila Poggio in zahteven spust do središča mondenega Sanrema.



Prav tam bi v prihodnje svojo priložnost lahko poiskal Matej Mohorič, tokrat pa bo v Italiji v vlogi pomočnika: »Na dirko odhajam drugič, tako da vem, kaj me čaka. Verjetno bo deževalo, a me tudi to ne moti preveč. Pomagal bom Sonnyju Colbrelliju in Vincenzu Nibaliju, da bosta pod Poggio prišla v čim boljšem položaju.«



V slovenskih vrstah že nekaj let ni pravega specialista za klasike, zato jim ostane le vloga pomočnikov. Luka Mezgec bi moral biti zadnji mož v vlaku Caleba Ewana, a je slovenskega šprinterja zdelala bolezen, zato ga ne bo na štartu. »Ničesar ne želimo prepustiti naključju, žal v ekipi razsaja bolezen, zato bodo Luka, Matt Hayman in Jack Bauer ostali doma. Vse v prihodnjih dneh čaka pester program dirk, zato bi tako težka dirka lahko naredila več škode kot koristi,« je pojasnil športni direktor ekipe Mitchelton Scott Matt White.



Kristijan Koren bo v Bahrainu zadolžen za pomoč Sonnyju Colbrelliju, tudi Simona Špilaka pri Katjuši čaka podobna vloga.