V severnem peklu brez izgovorov

Ljubljana – Na slovitem velodromu v Roubaixu je vse pripravljeno za vrhunec svetega tedna kolesarstva od dirke po Flandriji do Pariz – Roubaix. Letos na tlakovcih nihče ne seže niti do kolen QuickStepu, vseeno pa Petra Sagana in Grega van Avermaeta nikoli ni pametno vnaprej odpisati.



Uvod v sveti teden na dirki po Flandriji je bil spektakularen, Niki Terpstra pa je s samostojnim napadom poskrbel, da je »volčje krdelo« QuickStepa dobilo še deveto od enajstih tlakovanih klasik v letošnjem koledarju. Zdaj je pred njimi le zadnja, bržkone najbolj prestižna, ki ne nosi zastonj naziva severni pekel. Tlakovci na poljskih poteh med Compeignom in Roubaixom si ne zaslužijo imena cesta, a ravno neizprosen teren daje dirki Paris – Roubaix čar, zaradi katerega so drugo aprilsko nedeljo oči kolesarske javnosti uprte v Francijo. QuickStep bo imel na štartu štiri favorite za zmago, ob Terpstri še Zdeneka Stybarja, Philippa Gilberta in Yvesa Lampaerta.

Vnovič se je pred dirko oglasil zdaj že upokojeni Tom Boonen, ki s štirimi zmagami še vedno kraljuje na vrhu večne lestvice zmagovalcev Roubaixa: »Niki Terpstra je še zadnji pravi specialist za tlakovane klasike in s formo, v kakršni je letos, mu bo težko kdorkoli kos.« Z njim se strinjajo tudi stavnice, Terpstra zaostaja le za Petrom Saganom, tudi o Slovaku pa je imel Boonen marsikaj za povedati: »Čas je, da se Sagan neha izgovarjati na pomanjkanje pomoči v skupini in vzame dirko v svoje roke. Tako pač je, če si dominanten v svojem rodu, a to ne bi smel biti izgovor, saj tudi v mojih časih ni bilo nič drugače.«



Sagan vedno sposoben za vrh



Sagan je imel v preteklih dveh sezonah obilico smole, zato njegov najboljši rezultat v Roubaixu ostaja četrto mesto, a čeprav letos ni v res vrhunski formi, je vedno sposoben priti na sam vrh. Podobno velja tudi za lanskega zmagovalca Grega van Avermaeta, iz ozadja pa bodo napadali še Sep Vanmarcke, Arnaud Demare, Wout van Aert ...

Na dirki bo nastopila tudi peterica Slovencev. Luka Mezgec bo v Mitchelton Scottu med pomočniki, čeprav bi ob ugodnem razpletu lahko končal visoko, tudi Luko Pibernika, Davida Pera, Boruta Božiča in Kristijana Korena pa čaka naporno popoldne, ko bodo pomagali Heinrichu Hausslerju, morda bo kdo od njih dobil tudi proste roke za lov na rezultat.



Na 29 tlakovanih odsekih v skupni dolžini 55 kilometrov je najprej potrebno veliko sreče, šele potem do izraza pridejo noge. Kolesarji so v teh dneh opravili oglede proge in bili zgroženi nad stanjem odseka Mons-en-Pevele, ki je prekrit z blatom, a jih tolaži, da za nedeljo napovedujejo toplo in sončno vreme. Dež bi dirko spremenil v pravi gladiatorski boj ...