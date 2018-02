Valverde pol leta po hudi poškodbi spet na vrhu

Albuixech - Drugo etapo kolesarske dirke prve kategorije po Valenciji, v kateri je kolesarje čakalo kar pet kategoriziranih vzponov, je zaznamoval španski veteran Alejandro Valverde. Enega najboljših kolesarjev zadnjega desetletja je na prologu lanske dirke po Franciji doletela huda poškodba, ko si je zlomil golenico in nadaljevanje kariere je obviselo na nitki.

Valverde se je vrnil hitreje od napovedi in že na prvem pripravljalnem kampu z ekipo pokazal, da se noge še vedno hitro vrtijo: »Na treningih na Majorki sem se počutil vrhunsko, bil sem kar presenečen nad tem, kako dober sem, čeprav na spolzkih cestah nisem dal vsega od sebe. Že pred dirko sem vedel, da lahko v eni od etap kaj pokažem, zmage pa si vendarle nisem predstavljal.«

Na zadnjem od petih vzponov je v ospredju ostala le trojica, ob Valverdeju še kapetana Astane Luis Leon Sanchez in Jakob Fuglsang. V ospredju so na zadnjih 15 kilometrih ravnine brez taktiziranja narekovali tempo in zasledovalna skupina 20 kolesarjev je zaostanek uspela znižati na 19 sekund, a niso bili nikoli blizu, da bi vodilno trojico ujeli.

Fuglsang in Sanchez v zaključku nista znala unovčiti številčne premoči, Valverde je še enkrat pokazal svoje mojstrstvo v zaključkih zahtevnih etap in prevzel tudi vodstvo na dirki. »Zelo vesel sem, zahvalil bi se tako ekipi kot Astani, da v zaključku ni preveč taktizirala. Luis Leon je moj dober prijatelj in težko ga je premagati, a je lepo biti spet na vrhu,« je bil vesel Valverde, ki se zaveda, da bo vodstvo na dirki težko zadržal. Jutri kolesarje čaka dobrih 30 kilometrov dolg ekipni kronometer, kjer Movistar ni med najmočnejšimi: »Zagotovo bomo izgubili nekaj časa, kronometer je zelo nevaren in mislim, da nam zaradi te prednosti ni treba nič tvegati. Pomembno je, da bomo pred sobotno etapo še vedno v igri za zmago.«

V prvi zasledovalni skupini je končal tudi Primož Roglič, ki za Valverdejem zdaj zaostaja za 29 sekund, a naj bi bil vsaj na papirju njegov LottoNl-Jumbo v ekipnem kronometru boljši kot Movistar. Roglič je v skupnem seštevku trenutno na osmem mestu in po zaslugi odbitnih sekund, ki jih je prejel Valverde, zaostaja za 29 sekund.