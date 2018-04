Valverde želi še peto puščico zapored

Ljubljana – Na hribovitih kolesarskih klasikah v Ardenih je treba Alejandra Valverdeja vedno pričakovati povsem pri vrhu, Valonska puščica pa je njegova specialiteta. Na strmem zaključnem vzponu na Mur od leta 2013 ni slavil nihče drug, s peto zaporedno zmago bi se vpisal v zgodovino.



Po lanskem grdem padcu na uvodnem kronometru dirke po Franciji in zlomu noge je malokdo verjel v uspešno vrnitev tedaj 37-letnega Valverdeja, a se zeleni metek (balaverde) ni predal. Hiter konec sezone je izkoristil za dolge zimske priprave, v letošnji je na najvišjo stopničko že do začetka aprila stopil kar devetkrat. Nedeljski Amstel Gold se mu je spet izmuznil, čeprav je bil najbrž najmočnejši kolesar v skupini, danes pa bo na svoji najljubši dirki prvi favorit za zmago.



»Zaključek poznam na pamet, če bom 250 metrov pred ciljem v prvem položaju, me bo zelo težko premagati. Mur mi je pisan na kožo, zato moram skupaj z ekipo prej poskrbeti za to, da nanj pridemo v najboljšem položaju,« taktike pred tekmeci ne skriva Valverde. Prireditelji trase Valonske puščice niso spreminjali, odločilni bodo zadnji trije krogi s sedmimi kategoriziranimi vzponi, kolesarji bodo morali še pred zaključkom dvakrat premagati tudi Mur de Huy. Z manj kot 200 kilometri gre za eno najkrajših klasik sezone, tudi to pa je voda na mlin Valverdeja, ki v Huyu praktično ne pozna poraza. Prvo Valonsko puščico je dobil že leta 2006, nato je na naslednjo čakal kar osem let. V sezoni 2014 se je Valverde iz kandidata za stopničke na dirki po Franciji začel spreminjati v enega najbolj vsestranskih kolesarjev v pelotonu, od takrat slasti zmage na Fleche Wallone ni okusil nihče drug.



S peto zaporedno zmago bi postavil nov rekord, saj v več kot stoletni zgodovini klasik še nihče na eni od velikih enodnevnih dirk svetovnega koledarja ni bil najboljši pet sezon zapored. Zmaga Španca vseeno ni samoumevna, v odlični formi je tudi leta 2015 drugi Julian Alaphilippe, Dan Martin pa tokrat za seboj nima najboljše pomladi, a je na Valonski puščici vedno v igri za zmago. Tudi tokrat bo edini Slovenec na dirki Grega Bole, v ekipi Bahraina ga čakajo naloge pomočnika.



Kump 6., Jerman 8.



Z deževno prvo etapo od Osijeka do Koprivnice se je začela tudi dirka po Hrvaški, že prvi dan so Slovenci pustili močan pečat. Jon Božič in Matic Grošelj sta bila več kot 200 kilometrov del ubežne četverice, v zaključnem šprintu pa je Matej Mohorič na spolzkih cestah odlično vodil Nicola Bonifazia in ga pripeljal v dober položaj za šprint, Italijan pa je pomoč Gorenjca znal izkoristiti in prva etapa je pripadla Bahrain Meridi. Najboljši Slovenec je bil na koncu Marko Kump v dresu poljske ekipe CCC Sprandi na 6. mestu, 8. je bil mladi šprinter Ljubljane Gusto Xaurum Žiga Jerman. Danes kolesarje čaka še ena šprinterska etapa od Karlovca do Zadra.