Vicenzo Nibali zmagovalec letošnje prve prestižne kolesarske klasike

Š. J., STA

San Remo - Italijan Vincenzo Nibali je zmagovalec 109. enodnevne kolesarske Milano-Sanremo. Do velikega uspeha je član Bahrain-Meride prišel ob veliki pomoči Mateja Mohoriča, ki je bil vse do zadnjega vzpona na Poggio di Sanremo tesno ob svojemu kapetanu. Drugi je bil po 294 kilometrih Avstralec Caleb Ewan, tretji pa Francoz Arnaud Demare.

Milano-Sanremo je prva in ena od petih najbolj prestižnih kolesarskih klasik. Kot se je izkazalo na koncu, pa tudi ena od tistih, ki največ pomenijo Nibaliju. Morski pes iz Messine, kakršen je njegov vzdevek, se je za napad odločil sedem kilometrov pred ciljno črto in se sam pripeljal do konca. Imel je toliko časa, da je zmagoslavno dvignil roke v znak slavja, takoj za njim pa so čez črto pridrveli sprinterji.

Ewan bil je drugi, zmagovalec te dirke iz leta 2016 Demare tretji. Trikratni svetovni prvak Slovak Peter Sagan je bil na koncu šesti, lanski prvak Poljak Michal Kwiatkowski pa 11.

Na najdaljši dirki v sezoni - ta je bila sicer zaradi zaprte ceste sredi trase še tri kilometre daljša kot ponavadi - je nase opozarjal tudi Mohorič. Bil je tesno ob Nibaliju, ga na spustu s Cipresse vrnil na čelo dirk, prvi je tudi začel vzpon na Poggio di Sanremo. Ko je napadel Nibali, se seveda ni naprezal, ko je priključek s skupino favoritov, ki je lovila Nibalija, ujel njegov moštveni kolega Italijan Sonny Colbrelli, pa je v zadnjih kilometrih po najboljših močeh pomagal še njemu. Colbrelli je bil deveti, Mohorič pa je končal izven prve dvajseterice.

»Dan je bil deževen, toda cel dan sem imel dobre občutke. Sodeloval sem s Sonnyjem Colbrellijem, v zadnjih 15 km sem se počutil dobro. Na vzponu na Poggio sem sledil kolesarju iz druge ekipe. Ko mi je direktor ekipe po radio povedal, da imam 20 sekund prednosti, sem si mislil in rekel samo, da moram iti na polno do konca. Dan je bil fantastičen. Nimam besed,« so bile prve besede Nibalija, ki je na cilju zmago proslavljal objet z moštvenimi kolegami in v solzah.

Nekdanji svetovni prvak med mladinci in mlajšimi člani je bil na koncu 25., pet sekund za Nibalijem. Simon Špilak (Katjuša) je prikolesaril do 34. mesta s 15 sekundami zaostanka. Luka Pibernik (Bahrain-Merida) je s štirimi minutami zaostanka končal na 86. mestu, Kristijan Koren (Bahrain-Merida) pa z 9:37 minute na 124.

Dirko je zaznamoval tudi grd padec britanskega sprinterja Marka Cavendisha, ki se je slabih 10 kilometrov pred koncem dirke grdo zaletel v plastični prometni znak, poletel po zraku in po salti pristal na tleh. Nekdanji svetovni prvak je imel na začetku sezone ogromno težav s padci, saj je okusil tla na zadnjih treh dirkah.