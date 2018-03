Vikend ni prinesel novega veselja

Filottrano – Primož Roglič je s petkovim slavjem na dirki Tirreno - Adriatico dokazal, da napovedi o zmagi niso bile iz trte izvite. V soboto mu je boj za novo zmago preprečil padec, po katerem je v skupnem seštevku zdrsnil iz dvajseterice. V Franciji je Marc Soler na koncu za le štiri sekunde prehitel Simona Yatesa za največjo zmago kariere, v Istri si je Tadej Pogačar prikolesaril stopničke.



V sobotni kraljevski etapi od Tirenskega do Jadranskega morja je Primožu Rogliču dolgo zelo dobro kazalo, a se je pred zadnjim vzponom zapletel v padec, v katerega je bil udeležen tudi Simon Špilak. Odnesel jo je le z nekaj praskami, a je moral počakati na novo kolo in možnosti za zmago so splavale po vodi. Za Mikelom Lando je zaostal dobre tri minute in pri Lottu so se odločili, da bodo vse moči usmerili v pomoč Georgu Bennettu, Roglič pa bo tudi danes in jutri poizkušal ponoviti petkov uspeh. Najboljši Slovenec je trenutno Špilak na 18. mestu, po včerajšnji nekoliko slabši vožnji za deseterico zaostaja dobri dve minuti, za vodilnim Michalom Kwiatkowskim pa več kot tri.

Soler do uspeha kariere



Dirka proti soncu od Pariza do Nice je bila, podobno kot lani, napeta vse do zadnjih sekund. Marc Soler je na zahtevnih krogih po Nici izkoristil priložnost za napad in v cilj prikolesaril z rojakoma Davidom de la Cruzom in Omarjem Frailejem, v ozadju se je začel napet boj Simona Yatesa z uro. Britanec je bil na koncu prepočasen za pičle štiri sekunde. To niti ni najmanjša končna razlika na dirki Pariz – Nica, v mestu ob Azurni obali so že tri leta zapored prave kolesarske drame. Leta 2016 je Geraint Thomas za štiri sekunde premagal Alberta Contadorja, Španec je bil še bolj razočaran lani, ko je za Sergiom Luisom Henaom po pogumnem napadu v zadnji etapi zaostal še dve sekundi manj. Do cilja je prikolesaril tudi Luka Pibernik, a je bil zaradi previsokega zaostanka v zadnji etapi diskvalificiran. Pibernik je svoje naloge pomočnika opravil zelo dobro in pomagal bratoma Ionu ter Gorki Izagirreju do tretjega in četrtega mesta v skupnem seštevku.



Pogačar na stopničkah



S ciljnim šprintom v Umagu se je končala tudi štiridnevna Istrska pomlad. Največ je od dirke pričakoval kolesar Ljubljane Gusto Xaurum Tadej Pogačar, ki je istrsko dirko že lani končal tik pod stopničkami. Tokrat je v sobotni kraljevski etapi obdržal stik z Norvežanom Kristerjem Hagnom in Dancem Kasperjem Asgreenom in poskrbel, da ima po lanski zmagi Mateja Mugerlija Slovenija spet svojega kolesarja na zmagovalnem odru. »Dirka je bila zelo živčna od samega začetka, skupina se je pretrgala v vsakem krogu, bilo je težko, predvsem pa sem vesel, da sem se uspel izogniti padcem,« je po etapi povedal Pogačar, trener Marko Polanc pa dodal: »Rezultat bi bil morda lahko nekoliko boljši, a sem zadovoljen, ker fantje vsako dirko odpeljejo bolje in se nekaj novega naučijo, napredek je viden.« V deseterici je končal tudi Hrvat v dresu novomeške Adrie Mobil Radoslav Rogina.