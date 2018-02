Vivani v zadnjem šprintu do skupne zmage v Dubaju

N. Gr.

Skydive Dubai - Etapna dirka ekstra kategorije v Dubaju letos odpira pestro zimsko sezono etapnih dirk na bližnjem Vzhodu. V ospredju so bili tudi letos šprinterji, najbolje je na začetku sezone pripravljen Elia Viviani in to kljub temu, da je pozimi zamenjal sredino.

Preselil se je v QuickStep, kjer se je odlično ujel z glavnim pomočnikom Fabiom Sabatinijem, ki je bil tudi danes ključen v etapni in skupni zmagi Vivianija. Vnovič je za veliko nejevolje poskrbel kontroverzni Nacer Bouhanni, poizkusil je s tveganim manevrom kilometer pred ciljem, a pristal na tleh, s tem pa onemogočil še Dylana Groenewegna in Marka Cavendisha, ki sta bila v Dubaju v odlični formi.

Priložnost je izkoristil Viviani in z zmago zadržal prednost v skupnem seštevku, dirko v Dubaju je dobil prvič. Na drugem mestu je končal mladi šprinter Astane Magnus Cort Nielsen, na tretjem pa kapetan Bahrain Meride Sonny Colbrelli.

Slovenci Borut Božič, Kristijan Koren, Grega Bole in David Per niso zabeležili kakšnega odmevnega rezultata, na dirki so večinoma pomagali Colbrelliju pri boju za položaj v šprintu, najboljšo etapno uvrstitev pa je dosegel Božič s 26. mestom.