Z menjavo okolja zadovoljen, zdaj na vrsti bele ceste 

Sienna - Pred sezono 2018 se je slovenska kolonija v Bahrain Meridi še povečala. Prišla sta Kristijan Koren in Matej Mohorič, ki se je pod okrilje Gorazda Štanglja in Milana Eržena preselil iz ekipe UAE Emirates. V Abu Dabiju je začel sezono, na belih cestah ga čaka mnogo težji preizkus.

Mohorič je pred lansko Vuelto podpisal pogodbo z Bahrainom za sezono 2018 in potem se mu je v Španiji »odprlo«, kar je kronal s svojo prvo etapno zmago na največjih dirkah. Selitve k Bahrainu se je veselil že lani, prvi vtisi v novem okolju so zelo dobri: »Počutim se odlično, za mano so že tri daljše priprave z ekipo. Najprej smo se decembra pripravljali na Hvaru, januarja smo odšli še v španski Calpe, od tam pa naravnost na prve višinske priprave v tem letu na Tenerife. Mislim, da so priprave povsem uspele, na kolesu sem se počutil super.«

Po pripravah na Tenerifih je prve tekmovalne kilometre v 2018 dočakal šele na dirki po Abu Dabiju, a s prikazanim ni bil prav zadovoljen. »V prvih treh etapah mi je še šlo, pomagal sem Bonifaziu do dobrih izhodišč za šprint, na kronometru in etapi s ciljem na klanec pa sta bila moja nastopa krepko pod pričakovanju,« pošteno priznava, da se noge še ne vrtijo najbolje, a hkrati dodaja: »To me je le še podžgalo, da nadaljujem s trdim delom. Upam, da bo že v Toskani drugače, predvsem da bodo občutki na kolesu boljši.«

Mohorič na pripravah z novo ekipo. Foto: Bahrain Merida

»Najbolj južna severna klasika«

Čaka ga prva klasika sezone in čeprav se ne ponaša z zgodovino belgijskih enodnevnih dirk, si je dirka Strade Bianche s ciljem v Sienni hitro pridobila spoštovanje v kolesarski karavani. Z več kot 60 kilometri makadamskih »belih« cest gre za unikatno dirko v koledarju, ki ima svoje posebnosti. »Navadno je zaradi težke podlage več padcev in okvar kot sicer. Upam, da bom med tistimi, ki jim bo sreča bolj naklonjena in se bom težavam uspel izogniti,« pred sobotnim štartom pravi Mohorič. Prve priložnosti za kapetansko vlogo v novem dresu še ne bo dočakal, a se s tem ne obremenjuje: »Če se bom dobro počutil in bom v zadnji del dirke prišel z vodilnimi, potem bom pomagal Vincenzu Nibaliju in Sonnyju Colbrelliju, ki bosta naša kapetana na dirki. Težko bo tudi zaradi vremenske napovedi, zaenkrat napovedujejo zelo nizke temperature in dež, zato bo vreme zagotovo vplivalo na končni razplet.«

Matej Mohorič bo sobotno dirko začel s štartno številko 45, v ekipi Bahraina mu bosta družbo delala tudi Grega Bole (42) in Koren (44). Na štartu makadamske toskanske poslastice bosta še Jan Polanc (196) in Primož Roglič (165), ki bo ogreval motorje za Tirreno - Adriatico prihodnji teden.

