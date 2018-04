Z milijonskim proračunom dirka po Sloveniji še bolj zvezdniška

Prireditelji dirke po Sloveniji so predstavili traso in okvirno zasedbo letošnje dirke, ki bo letos trajala pet dni.

Ljubljana – Dirka po Sloveniji 2018 dobiva obrise, ki so zelo pozitivni. Tudi v letošnji sezoni bosta dirko v živo prenašala Eurosport in Televizija Slovenija, prvič bo na startu kar sedem ekip iz svetovne serije, letos se je direktorju dirke Bogdanu Finku izpolnila tudi dolgoletna želja, da bi dirko podaljšali na pet etap.

Kraljevsko etapo bo tokrat gostila Gorenjska, potekala pa bo večinoma po trasi maratona Alpe, ki vključuje tudi vzpone na Jezersko, Pavličevo sedlo in Črnivec, cilj pa bo v Kamniku. Zanimiva bo tudi tretja etapa z vzponom na Celjsko kočo in zaključkom na Celjski grad, zadnji dan pa bo tokrat v znamenju vožnje na čas med Trebnjim in Novim mestom. Prav kronometer bo dal končni odgovor o skupnem zmagovalcu in nosilcu zelene majice najboljšega.

Primož Roglič bo prvi favorit za skupno zmago. Foto: Matej Družnik/Delo

Finku in novomeški Adrii Mobil je uspel veliki met, saj na dirko prihaja kar sedem ekip iz svetovne serije, med njimi nizozemski LottoNl-Jumbo s Primožem Rogličem. Zasavec bo prvi favorit za skupno zmago, ob njem pa bosta zvezdnika dirke (vsaj) še sprinterja Marcel Kittel in Mark Cavendish.

V Slovenijo prihajajo Bora Hansgrohe, Katjuša Alpecin, Mitchelton Scott, LottoNl-Jumbo, Bahrain Merida, Dimension Data in EF-Drapac (nekdanji Cannondale). Jubilejna 25. dirka bo na sporedu med 13. in 17. junijem, prvič v zgodovini bo obiskala tudi Madžarsko.

»Letos smo vključili še sosedo Madžarsko, preko katere dirka še ni potekala. Pet etap je praktično čisto novih, prireditev pa se bo zaključila z vožnjo na čas od Trebnjega do tradicionalnega cilja v Novem mestu, kar pomeni borbo za skupno zmago do samega konca. Tekmovalno se bo dirka stopnjevala in sicer od prve tipično šprinterske etape do vedno težjih preizkušenj in končne borbe z uro. Takšno dirko lahko zmaga samo kompleten kolesar,« je na novinarski konferenci povedal Fink.

Prireditelji so skupaj s Slovensko turistično organizacijo spet zagotovili prenos na športni televiziji Eurosport in domači TV SLO, prenos v živo bo šel v več kot 110 držav sveta, skupni proračun dirke pa bo letos presegel milijon evrov, od tega jih bo skoraj 600.000 namenjenih za televizijski prenos.