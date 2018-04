Z zmago kariere izpolnil cilj

Arrate – Kljub smoli in padcu v zadnji etapi je Primož Roglič ohranil mirno kri, odbil vse napade in prišel do skupne zmage na enotedenski dirki svetovne serije po Baskiji. Roglič je z novim uspehom nadaljeval odlično pomlad slovenskih kolesarjev.



Pred sobotno kraljevsko etapo z osmimi kategoriziranimi vzponi se je zdelo, da ima Roglič rumeno majico že v žepu in mu zmago lahko prepreči le smola. Te mu spet ni manjkalo: »Padel sem že po treh kilometrih, Rigoberto Uran je pred menoj pristal na tleh in nisem mogel nič, poletel sem čez njega. Nato sem moral porabiti vse pomočnike v ekipi, da smo spet ujeli prvo skupino, tudi jaz sem porabil več moči, kot bi si želel.« Po dramatičnem začetku etape je ujel glavnino, kjer je Movistar narekoval ritem na čelu glavnine, najtežji trenutki pa so Rogliča čakali v zaključku.



Mikel Landa je pred etapo zaostajal za več kot dve minuti, zato je bil napad Baska neizbežen. Na zadnjem vzponu, kjer je bil naklon večino časa večji od 15 odstotkov, je svojo moč na vzponih najprej izkoristil Nairo Quintana, Landa pa mu je sledil kilometer in pol pred vrhom. Rogliču se je lov z začetka etape začenjal poznati, ritem vodilnega dvojca je bil zanj prehud, a je ostal povsem miren.



Roglič: Smo iz pravega testa



Do vrha vzpona je odpeljal kronometer v svojem ritmu, zaostanek za Lando je počasi naraščal, a nikoli ni presegel minute, zato se je tri kilometre pred ciljem Roglič že lahko začel veseliti izjemne zmage: »Etapa je bila kratka, a sladka, takšna ponavadi ne dopušča nobenih napak. Tokrat se nam je na srečo kljub padcu izšlo, vsak v naši ekipi je dal od sebe 110 odstotkov, zato se te zmage lahko veselimo vsi skupaj. Nismo največji, nimamo vsega, a smo iz pravega testa.«





Kot Valverde in Contador



Roglič je sedemnajstič slavil zmago med profesionalci in dobil četrto etapno dirko v karieri, prvič pa je bil v skupnem seštevku najboljši na dirki svetovne serije. »Ta zmaga mi zagotovo pomeni največ, tudi ko pogledamo kategorije dirk, je ta zmaga največja v moji karieri. Pred sezono smo si zadali cilj, da zmagam na enotedenski dirki svetovne serije in na srečo mi je to uspelo že takoj na začetku sezone. Zdaj lahko naprej gledam sproščeno in z optimizmom,« je v sobotnih večernih urah misli po uspehu kariere strnil Roglič.



Ko se je na odru za zmagovalce veselil z znamenitim baskovskim klobukom na glavi, sta mu za izvrstno dirko čestitala tudi Landa in Jon Izagirre, ki sta na domači dirki ostala praznih rok. Roglič je tako prekinil špansko prevlado na dirki, od sezone 2014 naprej so na najvišji stopnički stali Alejandro Valverde, Joaquim Rodriguez in dvakrat Alberto Contador.



V družbi Špilaka in Brajkoviča



Zasavec je po Simonu Špilaku in Janiju Brajkoviču postal tretji slovenski kolesar, ki je dobil etapno dirko najvišje ravni. Špilaku je to kot prvemu uspelo leta 2010 na dirki po Romandiji, le mesec dni kasneje je njegov uspeh ponovil Brajkovič na francoskem kriteriju Dauphine. Špilak je še večja uspeha dosegel v sezoni 2015 in lani, ko je bil najboljši na dirki po Švici, po mnenju marsikoga najboljši in najmočnejši enotedenski dirki na svetu.



Primož Roglič bo dobil gotovo nove priložnosti, da doseže in celo preseže uspeha rojakov, zagotovo še dovolj, najprej pa 28-letnika čaka nekaj odmora: »Želim si odpočiti in pozdraviti odrgnine, ki sem jih dobil ob padcu, nato se bom dobro pripravil za dirko po Romandiji, ki bo konec aprila naslednji cilj letošnje sezone.«