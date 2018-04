Zdaj sodijo na čelo karavane

Ljubljana – Po lanski zmagi na Touru je Primož Roglič stopil v središče pozornosti, naslov svetovnega podprvaka v kronometru ga je izstrelil med zvezde, tudi letošnjo sezono je Zasavec začel fantastično. Z zmago na dirki po Baskiji je izpolnil glavni cilj, zdaj bo v ospredju francoski Tour.



Dirka po Baskiji ni bila prvi cilj sezone, a se vam Tirreno – Adriatico ni izšel po željah.



Tirreno sem imel v mislih, želel sem biti že v Italiji visoko, a smo že prvi dan »zafurali« vse možnosti, potem pa so si težave sledile iz etape v etapo. Ni mi preostalo drugega, kot da se po koncu Tirrena osredotočim na novo dirko, na srečo mi je teren v Baskiji zelo ustrezal, tako da ni bilo težko vnovič najti motivacijo.



Baskija v marsičem spominja na Slovenijo, ste imeli občutek, da ste na domačem terenu?



Teren je res zelo podoben kot doma, ravnine ni skoraj nič, vzponi so strmi, ceste pa ozke, zato je bil občutek res domač. Že v prvih etapah sem bil blizu, vedno pravim, da želim biti kolesar za vse terene, očitno mi to kar dobro uspeva. V Baskiji sem vsak šprint naredil popolno, brez napak, a proti Julianu Alaphilippu res nimam veliko možnosti, enostavno je bil prehiter in preveč eksploziven.



V zadnji etapi je šlo po padcu od štarta na nož, vam je ekipa nudila dovolj pomoči?



Slišal sem kar nekaj komentarjev, da je bila ekipa preslaba. Zakaj preslaba, odlično smo sodelovali celo dirko in dosegli največji uspeh, takšne zmage LottoNl-Jumbo do sedaj še ni dosegel. Vsi so za moj uspeh dali svoj maksimum in me do zaključka ščitili pred vetrom, jaz sem moral le še vsak dan opraviti svojo nalogo. Zadnji dan se res ni začel po načrtih, a so me po padcu vsi počakali in se žrtvovali zame, brez njihove moči rumene majice zagotovo ne bi ubranil.



Cilj sezone ste z zmago v Baskiji že izpolnili, bo glava v prihodnjih mesecih zato bolj mirna?



Cilja že pred sezono nisem skrival, moja želja je bila zmaga na enotedenski dirki in že zdaj sem ga izpolnil. Lahko bom bolj sproščen, pritisk pa zagotovo ostaja, konec koncev ga tudi potrebujem za motivacijo na treningih.



Ste si z uspehi v zadnjih dveh sezonah pridobili tudi večje spoštovanje v karavani?



Razlika je v zadnjem času res občutna, spoštovanje ni večje samo do mene, tudi kot ekipa smo si izborili mesto na čelu karavane. Sotekmovalci se zavedajo, da smo močni, če ostanemo skupaj in na čelu, tam, kjer se dirke odločajo. Po lanski zmagi na Touru se je največ spremenilo v moji glavi, zdaj vem, da tudi Slovenec iz male Slovenije lahko zmaga na največji dirki na svetu in to mi v glavi ostane na vsakem treningu. Zdaj vem, da je v kolesarstvu mogoče prav vse.



LottoNl-Jumbo po proračunu ni na ravni Skya ali Katjuše, a vseeno zmagujete na največjih dirkah sezone.



Zelo lep občutek je zmagati kjerkoli, še bolje pa je, če premagaš najboljše. Ne obremenjujem se s tem, kdo ima večjo plačo ali boljšo opremo, s tem, kar imam na voljo, in s sotekmovalci, ki so v moji ekipi, poizkušam storiti največ, kar lahko. Gotovo sem zadovoljen in v Baskiji smo dokazali, da se lahko merimo tudi s Skyem, če damo od sebe 110 odstotkov. Kdo ve, morda pa oni vozijo le na 80 odstotkih, vem le, da je tudi njim na dirkah zelo težko.



Cilj sezone ste izpolnili, Tour pa verjetno ostaja osrednja dirka sezone?



Zagotovo si tam želim biti najboljši, prostora za napredek je vedno dovolj, nenazadnje je na voljo 21 etapnih zmag, lani pa sem osvojil le eno. Letos še ne bom osredotočen na skupno zmago, saj še nisem na tej ravni. Veliko sem napredoval tudi v fizični pripravljenosti, predvsem pa mi manjka izkušenj. Zdaj vem, kako je zmagati na enotedenski dirki, tritedenska pa je nek povsem drug svet in tako jaz kot ekipa se moramo še veliko naučiti, preden bomo lahko štartali na rumeno majico.



Med dirko po Sloveniji in Tourom je skoraj mesec dni, na domačih cestah najbrž še ne boste v najboljši formi?



Dirko bom uporabil kot dobro pripravo za Tour, nekaj težav imam tudi s tekmovalnim programom, morda bom moral pred Slovenijo odpeljati še francoski Dauphine, ki se konča le dva dni pred štartom. Bomo videli, kako se bo razpletlo.