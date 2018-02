Zmagovalec Izole Rajović med trojico tudi v Umagu

J. P.

Umag - Zdaj že klasična kolesarska dirka kategorije UCI 1.2 s štartom in ciljem v Umagu, ki se je je udeležilo kar 28 ekip s 170 tekmovalci, se je razpletla po željah ubežnikov, Dušan Rajović pa je s tretjim mestom vsaj deloma potešil visoke apetite Adrie Mobil. Sončno vreme in nezahtevna trasa sta bila kot nalašč za piljenje forme v zgodnjem delu sezone.

Pobeg treh kolesarjev

Preizkušnjo je zaznamoval pobeg treh kolesarjev, dva med njimi sta na koncu tudi zasedla prvo in drugo mesto. Glavnina z Adrio Mobil na čelu se je odzvala prepočasi in premalo odločno, druge ekipe niso pokazale pravega zanimanja za lov in šprint večje skupine je tako odločal le o tretjem mestu. Svoj moč je vnovič pokazal obetavni 20-letni Srb Rajović, pred dnevi zmagovalec Izole.

Še štirje Slovenci v Rajovićevi skupini

Zmage se je veselil Norvežan Krister Hagen (Coop), ki je ciljno črto 144,4-kilometrske proge prečkal 19 sekund hitreje kot Britanec Tom Baylis (One), Rajović pa je bil na čelu skupine, ki je zaostala 27 sekund. V njej je bil še njegov moštveni kolega Jon Božič (27. mesto), pa tudi Andi Bajc (My Bike-Stevens), ki je bil štirinajsti, ter Žiga Ručigaj (Ljubljana Gusto Xaurum) in Jaka Primožič, ki sta se eden za drugim zvrstila na 16. in 17. mestom.