Znani povabljenci za Tour

To bodo, tako kot lani, Wanty Group, Cofidis, Direct Energie in Fortuneo.

Pariz - Prireditelji kolesarske dirke po Franciji ASO so razkrili štiri povabljene ekipe s prokontinentalno licenco, ki bodo lahko nastopile na julijskem Touru. To bodo tako kot lani Wanty Group, Cofidis, Direct Energie in Fortuneo. Nekoliko presenetljivo na Touru ne bo novoustanovljene ekipe Vital Concept, za katero vozi tudi vzhajajoči zvezdnik francoskega kolesarstva Bryan Coquard. »Žal mi je za talentirane kolesarje, tudi za Bryana, ki smo ga pogrešali že lani, a enostavno moramo upoštevati tudi dosežke omenjenih ekip iz lanske sezone,« je pojasnil dolgoletni direktor dirke Christian Prudhomme.

Belgijski Wanty Group je bil lani najboljša ekipa v točkovanju prokontinentalnih ekip, Cofidis pa je zasedel drugo mesto, zato njuni povabili nista bili vprašljivi, za nameček si Prudhomme na Touru želi tudi kontroverznega šprinterja Nacerja Bouhannija, ki vedno pritegne pozornost javnosti: »Nacerju želimo ponuditi še eno priložnost, zmagoval je že na Giru in Vuelti, na Touru pa še nikoli, hkrati pa tudi Cofidis rabi nov zagon za nadaljevanje. Prvi korak so že naredili z novim generalnim menedžerjem Cedricom Vasseurjem, naslednjega bodo lahko naredili na Touru.«

Ekipa Fortuneo je nekakšen ljubljenec ASO, saj redko pripravijo res odmevne predstave v Franciji, a skoraj vsako leto dobijo posebno povabilo prirediteljev, čeprav je boj za mesta zelo hud. Direct Energie (nekdanji Europcar) pa kljub upokojitvi karizmatičnega Thomasa Voecklerja ostaja najbolj priljubljena francoska ekipa, zato dvoma o povabilu zanje ni bilo. Za nameček se bo Tour začel v pokrajini Vendee, od koder izvira ekipe in množice ob cesti bodo želele videti svoje najljubše kolesarje, čeprav imajo pri Direct Energie po kontroverznem razhodu s Coquardom z vidika talenta precej obubožano ekipo.

Brez povabila je med drugim ostala tudi poljska ekipa CCC-Sprandi Polkowice, ki se je v zadnjih sezonah uveljavila med najmočnejšimi v drugem kakovostnem razredu kolesarstva, zanjo pa kolesarita tudi Jan Tratnik in Marko Kump. Poljaki bodo priložnost bržkone še enkrat dobili na Giru, morda tudi na Vuelti, za povabilo na Tour pa bo potrebnih še nekaj let lobiranja pri vodilnih možeh ASO.