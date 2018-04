76ers so poslali Dragića na petmesečne počitnice

Philadelphia – Če bi lani jeseni napovedali košarkarjem Miamija, da bodo končali sezono v ligi NBA isti večer kot San Antonio, bi zavriskali od veselja. Toda petkratni prvaki iz Teksasa so šele tretjič v zadnjih dveh desetletjih izpadli z eno samo zmago v 1. krogu končnice, Philadelphia pa je še četrtič v petih nastopih ugnala Dragićevo Vročico; tokrat s 104:91.



Najboljši slovenski košarkar Goran Dragić se je med svojo deseto ameriško sezono izjemno veselil tretje priložnosti v izločilnih bojih. Vendar ni trajala prav dolgo. Precej manj kot leta 2010, ko je s Phoenixom po zmagah nad Portlandom (4:2) in San Antoniom (4:0) klonil v finalu zahodne konference proti poznejšim prvakom LA Lakers (2:4), in predlani, ko je z Miamijem s 4:3 izločil Charlotte in z 3:4 izpadel proti Torontu. In ker je Ljubljančan večkrat potrdil, da je na lanskem zlatem EP odigral zadnje tekme v slovenski reprezentanci, ga čakajo le malo krajše poletne počitnice kot leta 2015. Takrat se Vročica ni uvrstila v končnico, sam pa se je odpovedal nastopu na eurobasketu. Če upoštevamo, da bodo moštva odigrala prve pripravljalne tekme 1. oktobra in tri tedne sezone pozneje vstopila v uradno sezono, bo imel na voljo več kot pet mesecev časa za razmišljanje, kaj bi lahko letos storili drugače. »Seveda sem razočaran. Želel sem si, da bi nekoliko dlje vztrajali v končnici, toda hkrati zelo dobro vem, da so porazi sestavni del košarke in življenja,« je bil Dragić kratek po usodnem porazu v Philadelphii. Njegove zasedbe za razliko od prejšnjih tekem tokrat ni pokopala slaba igra v zadnji četrtini. Po izenačenem rezultatu ob polčasu je nekoliko »pohitela« in si nakopala odločilen zaostanek že v tretjem delu dvoboja, ki ga je izgubila z 20:34. Dragić je bil s 15 točkami tretji strelec Vročice za Kellyjem Olynykom (18) in Tylerjem Johnsonom (16), a ni izstopal z natančnostjo, saj je iz igre metal le 6:16, zbral pa je tudi prav toliko izgubljenih žog (5) kot asistenc. Živci so mu začeli popuščati že kmalu po polčasu, saj je po zapravljeni podaji od zadaj udaril v glavo tekmečevega dirigenta Bena Simmonsa in si prislužil tehnično napako.



Pri 76ers je vnovič izstopal branilec JJ Redick (27), center Joel Embiid je pristavil 19 točk in 12 skokov, Simmons pa 14 točk, 10 skokov in 6 asistenc. Do uspeha so prišli kljub skromnemu metu iz igre (42 %, za tri 7:28), a ga niso dlakocepsko vzeli pod drobnogled. Za moštvo, ki je predlani zbralo komaj 10 zmag, je štelo le, da je prvič po šestih letih dobilo dvoboj uvodnega kroga končnice. Leta 2012 je Philadelphia presenetila celo prvega nosilca vzhodne konference Chicago, nato pa se s 3:4 poslovila proti Bostonu, ki utegne tudi letos biti njena naslednja ovira, saj vodi proti Milwaukeeju s 3:2 v zmagah.



Wade odigral zadnjo tekmo?



Miami se je v prejšnjih treh sezonah dvakrat poslovil že po rednem delu sezone, pred tem pa se je štirikrat zapored uvrstil v veliki finale lige NBA. V prvem krogu končnice je nazadnje izpadel leta 2010 proti Bostonu, ko je začel graditi novo šampionsko dinastijo: Pat Riley je tedaj pripeljal LeBrona Jamesa in Chrisa Bosha ter ju združil z Dwyanom Wadom. Zdaj je klub znova na razpotju. Kot kaže, bo izgubil še zadnjega člana velike trojice, saj Wade pri 36 letih resno razmišlja o upokojitvi, najdražji košarkar zasedbe Hassan Whiteside pa je z nenehnim izražanjem nezadovoljstva nad odločitvami trenerja Erika Spoelstre kar sam izzval svoje šefe, naj ga prodajo. Rileyja čaka veliko dela, saj se mu kadrovske naložbe v moštvo, ki je odlično opravilo z drugo polovico lanske sezone (30:11), niso ravno posrečile. Za skok proti vrhu bodo potrebne nove rokade, steber Miamija pa bo še naprej ostal njegov prvi strelec in podajalec Dragić, ki ga pogodba veže do konca sezone 2019/20. Takrat bo na leto zaslužil že 19,2 milijona dolarjev.