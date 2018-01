Aba: Olimpija še enkrat več izgubila

A. V.

Podgorica - Za ljubljanskimi košarkarji je ne preveč uspešen teden, v katerem so imeli spet oster ritem tekem, od štirih pa so dobili le eno. Danes so bili brez pravih možnosti proti vodilni ekipi lige iz Podgorice, dokaj blizu so bili do polčasa, potem pa so domači stopili na plin in si do konca priigrali visoko prednost in zanesljivo zmago.

Zeleno-beli so bili še drugič v osmih dneh v Črni gori, kjer so prejšnji teden gostovali pri Mornarju in izgubili z 81:101. Po tem so v domačem tekmovanju premagali Laščane, izgubili pa tekmo Fibine lige prvakov z Estudiantesom in obračun vodilnih ekip domačega prvenstva v Kopru.

Danes so se prvi ekipi z lestvice Aba upirali do srede druge četrtine, ko pa so domači povedli za deset (41:31), je bilo že jasno, v katero smer bo šla tekma. Naskok Budućnosti se je v naslednjih minutah počasi, a zanesljivo še povečeval, pri izidu 79:47 v 32. minuti so bili gostje že blizu manjši katastrofi. A do konca so poraz vendarle nekoliko ublažili, še vedno pa je bila razlika 22 točk.

Za domače je največ točk, 22, dosegel Nikola Ivanović, pri Ljubljančanih pa je izstopal Devin Oliver s 24 točkami, po 11 sta jih dodala Roko Badžim in Gregor Hrovat.

V naslednjem krogu bo 27. januarja Olimpija doma igrala doma s Cedevito.

Budućnost - Petrol Olimpija 88:66 (22:16, 45:33, 69:42)

Dvorana Morača, gledalcev 2800, sodniki: Radović (Hrvaška), Mitrovski (Makedonija), Hadžić (Hrvaška).

Budućnost: Ivanović 22 (4:6), Su. Šehović 3, Barović 4, Se. Šehović 5 (1:2), Starovlah 7, Gordić 14 (2:3), Ilić 5 (1:2), Z. Nikolić 5 (1:2), Gibson 14 (4:5), Landry 5 (2:2), D. Nikolić 4.

Petrol Olimpija: Kastrati 2 (2:2), Radulović 4 (2:2), Tratnik, Špan, Oliver 24 (2:2), Bubnić 2, Badžim 11, Morgan 8 (2:5), Battle 4, Hrovat 11 (4:6), Begić, Sanon.

Prosti meti: Budućnost 15:22, Petrol Olimpija 12:17.

Met za tri točke: Budućnost 11:22 (Ivanović 4, Gordić 2, Gibson 2, Landry), Petrol Olimpija 8:28 (Oliver 4, Badžim 3, Hrovat).

Osebne napake: Budućnost 18, Petrol Olimpija 21.