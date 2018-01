ABA: V jadranski druščini z novim trenerjem nič boljše

A. V.

Bar - Košarkarji Olimpije so ta teden dobili novega trenerja in začeli z zmago v evropski ligi prvakov, toda v regionalnem tekmovanju je ostalo po starem. Ljubljančanom ni uspelo prekiniti slabega niza, po dobrem začetku so v nadaljevanju tekme v Baru povsem popustili in nazadnje klonili za 20 točk.

Največja težava ljubljanskega kluba kljub prihodu Zorana Martiča ne bo izginila. To je naporen ritem tekem - po današnji imajo namreč zeleno-beli v naslednjem tednu oziroma od 15. do 21. januarja na sporedu kar štiri v treh različnih ligah ...

Začetek Martića kot stratega zmajev v regionalni ligi sicer ni bil slab. Gostje so dobili prvo četrtino za pet, toda že začetek druge je nakazal, da se bo

tehtnica nagnila k Mornarju, ki je na četrtem mestu lige Aba. Predzadnji Ljubljančani so se upirali do polčasa, ko je bilo še -10, povsem pa popustili v drugem.

V tem so domači povsem prevladovali. Gostom niso dovolili, da bi se približali, razliko vsaj desetih točk so zlahka obdržali do konca, ko so s trojko v zadnjem napadu prešli še mejo stotice in obenem postavili končno zmago na +20.

Za domače je Nemanja Vranješ dosegel 21 točk, pri poraženih Ljubljančanih so izstopali novi kapetan Domen Lorbek z 19, Devin Oliver s 16 in Talor Battle s 15 točkami.

V naslednjem krogu lige Aba bodo Ljubljančani spet gostovali v Črni gori, v soboto, 21. januarja jih čaka obračun z vodilno Budućnostjo.

Mornar - Petrol Olimpija 101:81 (18:23, 51:41, 76:62)

Dvorana Topolica, gledalcev 1800, sodniki: Majkić (Slovenija), Šundić (Črna gora), Mrdak (Srbija).

Mornar: Pavičević, Ćalić, Micović 1 (1:4), Needham 18, Mujović, Pavić 15 (2:2), Vujošević 4 (2:2), Mugoša 12 (1:2), Raley-Ross 14 (2:2), Vranješ 21 85:6), Bakić 2 (2:2), Luković 14 (2:3).

Petrol Olimpija: Kastrati, Radulović 3 (1:1), Tratnik 5, Oliver 16 (2:2), Špan 6 (1:1), Bubnić , Badžim, Morgan 8 (2:4), Lorbek 19, Battle 15, Horvat 9 (3:4).

Prosti meti: Mornar 17:23, Petrol Olimpija 9:12.

Met za tri točke: Mornar 14:27 (Needham 4, Vranješ 4, Pavić 3, Mugoša 3), Petrol Olimpija 12:24 (Battle 5, Lorbek 3, Oliver 2, Trtanik, Špan).

Osebne napake: Mornar 17, Petrol Olimpija 21.

Pet osebnih: Radulović (36.).