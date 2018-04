Američani dočakali Dončića

Madrid – Neizogibno se je vendarle zgodilo in Luka Dončić je v soboto, dan pred iztekom roka za prijavo na letošnji nabor NBA, posredoval vso potrebno dokumentacijo, da bo lahko 21. junija na voljo ameriškim klubom. Zdaj ima resda še eno varovalko, saj lahko do 11. junija umakne prijavo. Štiri tedne prej pa bo jasno, po kakšnem vrstnem redu bodo izbirala moštva, ki se niso uvrstila v letošnjo končnice. Največ možnosti, da bo prvi, ima Phoenix (25 %), sledijo pa mu Memphis (19,9 %), Dallas (13,8 %), Atlanta (13,7 %) in Orlando (8,8 %).



Že prej se je na nabor prijavil Blaž Mesiček, ki bo 12. junija praznoval 21. rojstni dan. Nekdanji Olimpijin branilec drugo sezono igra pri Brindisiju, ki zaseda 14. mesto v italijanski ligi. V 23,3 minute igre na tekmo dosega povprečje 9,7 točke (trojke meče 41-odstotno), 2,3 skoka in 1,2 asistence



Na letošnji nabor se je prijavilo še nekaj evropskih košarkarjev. Zemljepisno je najbližje Bošnjak Džanan Musa, ki je od leta 2015 član Cedevite in bo 8. maja dopolnil 19 let. Srečo bodo med drugimi izzvali Nemec Moritz Wagner (univ. Michigan) in njegov rojak Isaac Bonga (Frankfurt), Latvijec Rodions Kurucs (Barcelona), Kostas Antetokounmpo (kolidž Dayton), mlajši brat znanih Giannisa (Milwaukee) in Thanasisa (Panathinaikos), in še en Grk Vassilis Charalampopoulos (PAOK), Gruzinec Goga Bitadze (Mega Bemax) ter Litovec Arnoldas Kulboka (Capo d'Orlando).