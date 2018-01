Avanzo iz rokometa nazaj v košarko

J. P.

Koper - Novi direktor slovenskega košarkarskega prvoligaša Sixta Primorske je 35-letni Matej Avanzo, ki kot zunanji sodelavec s klubom sodeluje že leto dni. Po devetih letih na Košarkarski zvezi Slovenije (KZS), pri kateri je na noge postavil marketing in bil eden vodilnih snovalcev projekta EuroBasket 2013, je zadnjih 27 mesecev opravljal vlogo direktorja rokometnega podprvaka, velenjskega Gorenja.

Koprski klub si želi v sodelovanju z Avanzem v eno povezati Primorsko kot regijo, kolektiv bolje vpeti v lokalno okolje in se hkrati na košarkarski zemljevid vpisati kot prepoznaven razvojni center za nadarjene košarkarje v mlajših starostnih kategorijah in kot slovenski klub, zmožen borbe za vrh v obeh domačih tekmovanjih ter preboja v ligo ABA in enega od evropskih pokalov.

»Nikdar nisem skrival, da je košarka moja prva ljubezen, in ko jo je mogoče združiti s poslom, dobrimi odnosi, resnim delom in tudi humanitarno noto, je to nedvomno nekaj, o čemer ni bilo potrebno veliko premišljevati. Gre za nov koncept delovanja kluba, za zdaj gotovo še ne dovolj integriran v okolje, z veliko rezervami na vseh področjih. A je bilo, po drugi strani, že doslej storjenega ogromno, premiki so bili tektonski, zato je izziv zame še toliko večji,« poudarja Avanzo, svojčas tudi novinar Delove športne redakcije.