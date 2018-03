Bertomeu kot politiki, spozna se na vse in na nič

Ljubljana – Da se zmeda v evropski klubski in reprezentančni košarki zlepa ne bo končala, priča tudi zadnje zasedanje upravnega odbora mednarodne zveze FIBA. Soglasno je zavrnil najnovejši predlog evrolige za uskladitev tekmovalnih koledarjev in izrekel podporo sistemu kvalifikacij za SP 2019. Spomnimo pa se, kako kritični so v številnih reprezentancah, tudi slovenski.



Večina strokovnjakov je razdvojenih. Kar trga se jim srce, ko spremljajo, kakšno škodo doživlja košarka zaradi nespametnosti in trme vodilnih v sprtih taborih. Med ogorčenimi je tudi Bogdan Tanjević, ki tudi pri 71 letih ostaja nesporna trenerska avtoriteta in mož, za katerega meje v športu ne obstajajo. Rodil se je namreč v Črni gori, a je tudi v Italiji, Turčiji in BiH dobil potni list. Navezan pa je tudi na Slovenijo, ki jo redno obiskuje.



»Začel bom pri evroligi. Njen zaprti ustroj z dolgoletnimi pogodbami za klube ni le smešen, temveč ubija konkurenco in razvoj. Umana Venezia se denimo ne more uvrstiti v evroligo, čeprav je italijanski prvak. V naši regiji pa so samo preslikali neumnost. Ligi ABA sem sicer naklonjen, še vedno dosega ustrezno kakovost in je koristna za košarko, tako kot tudi 2. regionalna liga. Toda z zaprtjem nas bo prikrajšala za boj za uvrstitev v nacionalnih prvenstvih, ki ima velik vpliv na kakovost tekmovanja in zanimanje zanj,« je v pogovoru za srbski Sportski žurnal nizal misli Tanjević, ki je popeljal sarajevsko Bosno do naslova evropskega prvaka leta 1979, Jugoslavijo do srebra na EP 1981, Italijo do zlata na EP 1999 in Turčijo do 2. mesta na SP 2010. Kot pravi, administrativne odločitve ubijajo predvsem košarko v nekdanji Jugoslaviji, ki si zaradi množičnega eksodusa najboljših igralcev v tujino ne more privoščiti še izgube tekmovalne negotovosti.



Košarkarji kot Messi?



»Zato bi si za začetek želel, da bi FIBA in evroliga našli skupni jezik, da bi lahko normalno odigrali vsaj reprezentančne kvalifikacije. Kdaj naj sicer ljudje vidijo svoje košarkarje? Nogomet je veliko večji posel od evropske košarke, a ima svojo logiko. Ali so naši asi kaj več vredni od Neymarja in Messija, ki sta vredna na stotine milijonov, a redno nastopata tudi na prijateljskih tekmah svojih reprezentanc? Argumenti proti kvalifikacijam so hecni, res pa je, da bi jih morala FIBA pripraviti nekoliko bolj spretno,« ocenjuje Tanjević, ki je lani vodil Črno goro na EP, po njem pa naznanil konec trenerske kariere.



Še posebej ga moti pravilo, da bodo reprezentance nesle v drugi krog kvalifikacij za SP vse rezultate uvodne stopnje s šestimi koli.



»Imamo povsem neizenačene skupine in takšne, v katerih se moštva borijo na nož ter si trgajo kose mesa z udov. Zato lahko vsakdo izgubi tudi z zadnjim, nato pa se mora križati s sosednjo skupino, v kateri se najboljši sprehodijo do petih, šestih zmag popotnice. To je krivično. Prav tako je nesmiselno pravilo, da mora moštvo prijaviti igralsko zasedbo 24 ur pred tekmo. Poznam primere, ko se je košarkar poškodoval na večernem treningu pred ključno tekmo, a ga selektor ni mogel zamenjati z zdravim igralcem. To je bedarija svetovnih razsežnosti,« meni legendarni strateg, ki je za konec prihranil še nekaj besed za predsednika evrolige Jordija Bertomeuja. »Si mislite, drzne si predlagati omejitev števila tekem v državnih ligah, da ne bi hodile navzkriž evroligi! Še malo in bo govoril, s katero roko naj igralci mečejo na koš, z levo ali desno, saj si je izmislil košarko. Spozna se na vse in hkrati na nič, tako kot politiki, ki vodijo svet,« je bil brez dlake na jeziku Tanjević.