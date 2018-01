Delije z žaljivo dobrodošlico za Alena Omića (VIDEO)

J. P.

Beograd - Sinoči sta v dvobojih 20. kola evrolige nastopila tudi dva slovenska košarkarja. Aleksej Nikolić je ob porazu Bamberga na gostovanju pri CSKA iz Moskve (72:81) v 19 minutah prispeval dve točki (za dve 1:1, trojke 0:1), dve podaji in en skok, medtem ko je Alen Omić s Crveno zvezdo snel skalp Olympiakosu (89:78), v 15 minutah pa v ekipni iztržek dodal po 6 točk (za dve 3:5) in skokov ter eno ukradeno žogo. Na tribunah se je sicer gnetlo skoraj 6000 navijačev, ki pa so si grdo privoščili nekdanjega slovenskega reprezentanta, zgolj zato, ker je bil rojen v Tuzli v BiH.

Zvezdina navijaška skupina Delije je, kot poroča STA, med tekmo na tribunah razvila žaljiv transparent z zapisom, ki se je nanašal na njegovo poreklo, in mu vzklikala, naj odide, zdaj je na potezi vodstvo tekmovanja. Večji del dvorane je sicer njegov prihod na parket pospremil z aplavzom. »V Beograd sem prišel igrat košarko in se borit za klubske barve. Zvezda ima najboljše navijače na svetu, prišel sem tudi zaradi njih. Transparenta nisem opazil, saj sem bil popolnoma osredotočen na dogajanje na parketu,« se ni pustil motiti 25-letni in 216 centimetrov visok orjak, ki je novemu delodajalcu, h kateremu se je preselil iz Hapoela Jeruzalema, pred tednom dni obljubil zvestobo do konca sezone.