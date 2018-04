Derbija v senci poškodb, Španiča in Kralja

Ljubljana – V soboto so bile oči slovenske košarkarske javnosti že usmerjene v derbija v Novem mestu in Kopru. Kot običajno, pa so se načrtovane prioritete začele naglo spreminjati. Tekma je v Šentjurju je bila prekinjena, Ilirija je utrpela dve hudi poškodbi, 19-letni David Kralj pa je v Škofji Loki nasul Hopsom kar 54 točk.



Lokalni derbi med Šentjurjem in Rogaško, ponovitev finala DP 2015, je trajal le 30 minut in 24 sekund. Pri 51:58 pa je sodnik Milan Španič zahteval izpraznitev dela tribun z domačimi navijači zaradi »provokativnih« vzklikov »Bravo Španič«. Ker se je njegova odločitev zdela nesprejemljiva tudi predsedniku šentjurskega kluba Dušanu Debenaku, gledalci pa sami niso želeli iz dvorane, je sodnik po 20 minutah čakanja tekmo prekinil. Včeraj je komisar lige Boris Majer odredil, da jo morajo dokončati danes ob 19. uri pred praznimi tribunami. V vsakem primeru incident pomeni dodaten madež na domačo ligaško košarko, za katerega nosi velik del krivde vodstvo KZS, saj dobesedno ignorira najboljše slovenske sodnike ter izziva nesrečo, saj tudi najzahtevnejše dvoboje zaupa drugo- in tretjekategornikom. Prav Španič je bil v glavni vlogi že pred novim letom, saj mu je eden od gledalcev primazal zaušnico na tekmi Rogaška – Helios Suns, kar dobro vedo tudi navijači Šentjurja.



Olimpija : Krka že 4:1



Šenčurjani so še četrtič v sezoni ugnali Ilirijo, a se niso mogli veseliti uspeha zaradi smole domačega moštva. Že v prvem polčasu si je center Ljubomir Mladenovski zlomil podlahtnico, v drugem pa je krilni center Rade Rodič utrpel izpah kolena, pri katerem mu je potrgalo vezi v sklepu. Že prej so ilirijani ostali brez Stipeta Modrića, ki si je zlomil eno od kosti v dlani, in Jasmina Hukića, ki bo zaradi nenehnih težav – nazadnje z mečno mišico – očitno končal kariero.



V obeh dvobojih moštev z vrha so se zmag veselili gostje. Helios je ostal v igri za uvrstitev v polfinale končnice, potem ko je sredi zadnje četrtine pobegnil Sixtu Primorski na 65:55. Njegov trener Jovan Beader je poudaril: »Večino časa smo uspešno nadzirali potek tekme, zbrani smo bili tudi takrat, ko so gostitelji poskušali s taktičnimi spremembami. Mislim, da je odločila naša dobra obramba, dosegli smo ekipno zmago.«



Olimpija se je v tej sezoni petkrat pomerila s Krko in zdaj vodi s 4:1 v zmagah. Novomeščani so imeli tokrat razpoloženega Marka Jošila (iz igre 8:11, 14 skokov in 5 asistenc), a je reprezentančni center Žiga Dimec tekmoval sam s seboj v zapravljanju »zicerjev«. Pri Ljubljančanih je bil nenatančen Gregor Hrovat (2:10), a je marsikaj nadomestil z 10 asistencami, Devin Oliver (3:13) pa je v zadnjih štirih minutah zadel dve trojki, s katerima so si gostje opomogli po zaostanku s 60:65 in z nizom 19:2 prišli do prednosti 79:67.



Soboto je popestril 19-letni in 190 cm visoki branilec David Kralj, ki ga je Olimpija posodila škofjeloškemu LTH Castingsu. Na svoje strelske sposobnosti je v tej sezoni opozoril že kot 11. strelec 2. SKL (povp. 14,9), v ligi Nova KBM za obstanek je napredoval na 27,2 točke in ob prvem porazu Hopsov dosegel 54 točk (za dve 5:9, za tri 6:8, prosti meti 26:28). Olimpijin direktor Roman Lisac ga je že prej začel naglo uvrščati v načrte za naslednjo sezono, toda sin nekdanjega Ilirijinega krilnega centra Leona Kralja naj bi bil trdno odločen, da se bo jeseni podal na študij v ZDA.



Pred dvema desetletjema je še bolj blestel Matjaž Tovornik. Kot član mariborskega Satexa je leta 1995 v pičlem mesecu natresel Triglavu, Postojni in Slovanu več kot 50 točk (največ 53), po selitvi v 2. SKL pa je pri 36 letih s Pivovarno Laško nasul Kopru 82 točk (za dve 17:19, za tri 14:22) in dodal 11 asistenc, kar je rekord slovenskih DP.