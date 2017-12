Direktorji so se znašli na prepihu

Ljubljana – Zaradi stavke sodnikov in neustvarjalne drže košarkarske zveze so se ligaška tekmovanja v Sloveniji letos začela z zamudo in veliko hude krvi, prvoligašem pa sta tudi skrajšali novoletne praznike. Odigrati morajo namreč zaostale tekme 1. kola lige Nova KBM, ki so jih le s težavo vrinili v zgoščen spored udeležencev 1. in 2. lige ABA.



Petrol Olimpija je denimo v četrtek odigrala pokalni dvoboj s Heliosom, včeraj še ljubljanski derbi za točke DP z Ilirijo, v torek pa bo obiskala Beograd, da bi se pomerila s Crveno zvezdo, ki se je z osmimi zaporednimi zmagami zavihtela na vrh regionalne razpredelnice. V Ljubljani je stožiška zasedba dobro začela proti rdeče-belim, toda po vodstvu z 31:18 popustila in klonila s 73:82, v torek pa bo poskusila ponoviti podvig iz sezone 2015/16, ko je v srbski metropoli prekosila prvaka lige ABA zadnjih treh sezon s 77:73 z 22 točkami Mihe Lapornika, 11 Saša Zagorca in Zacka Wrighta ter 10 Blaža Mesička.



Nova sezona je prinesla zanimiv trend. V sredo je službo izgubil prvi prvoligaški trener – v Šentjurju je Andreja Žaklja nasledil Jakša Vulić, ki je pred poldrugim letom popeljal Helios do državnega naslova –, zato pa so bolj na prepihu direktorji. Pri Olimpiji je Roman Lisac zamenjal Matevža Zupančiča, ki se je nato preselil Domžale in prevzel večino nalog Lada Gorjana, včeraj pa je tudi Sixt Primorska potrdila zamenjavo na vrhu. Po dobrem letu delovanja v Kopru je Walter Jeklin zapustil direktorsko mesto v ne povsem razjasnjenih okoliščinah – prevladujejo ocene, da ni živel v idili z zastopniki pokrovitelja kluba –, operativno krmilo pa je v celoti prevzel Matej Avanzo.



Nekdanji direktor reprezentance se je po dveh letih rokometnega dela pri Gorenju vrnil pod obroče, resda po spremenjenem scenariju. Lep čas je veljalo, da bo družno vodil primorsko barko z Jeklinom, s katerim sodelujeta že v Avanzovem podjetju Sportanzo. Toda prvi mesti v DP in 2. ligi ABA sta očitno okrepili ambicije in omajali odnose v vodstvu Sixta Primorske.



Pari 14. kola lige ABA, danes: Mornar – Mega Bemax (17), Igokea – Cedevita (17), FMP – Partizan (19), Cibona – Budućnost (21); torek: Crvena zvezda – Petrol Olimpija (19); sinoči: Zadar – MZT nočna tekma; zaostalo 1. kolo lige Nova KBM, danes: Zlatorog – Šentjur (19), Šenčur GGD – Krka (19), Rogaška – Helios Suns (19); že odigrano – Sixt Primorska : Hopsi Polzela 71:64, Petrol Olimpija : Ilirija nočna tekma.



Prvo zmago v četrtfinalu pokala Spar so dosegli košarkarji Heliosa, ki so v Domžalah premagali Petrol Olimpijo s 97:96 (Mahkovic 20, Pelko in Besedič po 17, Brodnik 13; Morgan 25, Oliver 19, Hrovat 14) in bodo 4. januarja v revanši v Stožicah branili pičlo točko naskoka. Sixt Primorska bo drevi ob 19. uri gostila polzelske Hopse, preostala para Šenčur GGD – Rogaška (prva tekma bo 8. januarja) in Zlatorog – Krka (11. januarja) pa se bosta končala šele 18. januarja, torej kar dva tedna za »najhitrejšima«.