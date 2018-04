Dnevi veselja so mimo, čaka jih najbolj vroči tekmec

Ljubljana – Ker so si košarkarji Miamija priigrali vstopnico za končnico lige NBA štiri kola pred koncem rednega dela, so imeli obilo možnosti za taktiziranje in celjenje poškodb. Dodobra so jih izkoristili, a kljub vsemu osvojili najvišje mesto, ki jim je bilo dosegljivo pred finišem. Kot šesti v vzhodni konferenci pa se bodo v prvem krogu spopadli z najbolj vročo zasedbo lige – Philadelphio.



Vročica je v zadnjih štirih nastopih dvakrat namenila počitek svojemu kapetanu Goranu Dragiću in prišla do zanimivega iztržka. Brez prvega strelca in podajalca ekipe je premagala Atlanto in za konec prvega nosilca vzhoda Toronto (s 116:109 po podaljšku), z njim v kadru pa klonila proti New Yorku in Oklahomi. Slednjič je prišla do 44 zmag v 82 dvobojih in za las prehitela Milwaukee z identičnim izkupičkom, sicer bi bil njen uvodni tekmec v izločilnih bojih Boston. Zbrala je tri zmage več kot lani, ko je pristala na nesrečnem 9. mestu, ter dosegla 13. najboljšo bero v 30-letni zgodovini kluba in 7. najboljšo v zadnjih desetih letih. Njen rekord pa bo bržkone še lep čas dosežek izpred petih sezon (66:16), ko je pod vodstvom LeBrona Jamesa, Dwyana Wada, Raya Allena in Chrisa Bosha tretjič (in doslej zadnjič) osvojila naslov prvaka v elitni ameriški ligi.



Potem ko je Miamijev branilec Wayne Ellington zadel proti Torontu kar osem metov za tri točke in z 227 trojkami v sezoni popravil klubski rekord, je minilo obdobje lahkotnih tekem. Že jutri ponoči bo Dragićevo moštvo prvič gostovalo v Philadelphii in se spopadlo z moštvom, ki je doživelo že kar pravljično preobrazbo. Prvak lige NBA v letih 1955, 1967 in 1983 je bil v prejšnjih petih sezonah zelo daleč od končnice, predlani je dosegel le 10 zmag in lani 28, letos pa je končal redni prvenstva s 16 zaporednimi uspehi (skupno 52) in strmim vzponom na tretje mesto v vzhodni konferenci. Tako visoko ni bil od leta 2001, ko je v njegovem napadu blestel Allen Iverson, v obrambi pa Dikembe Mutombo.



Glavna ovira Kamerunec



V rednem delu sezone sta se moštvi srečali štirikrat in si razdelili iztržek. Vselej je zmagal gostitelj, kar ni dobra vest za igralce Miamija, saj bo prednost tekme več v dvoboju do štirih zmag imela Philadelphia. Vročico tepe tudi tradicija, saj še nikoli ni preskočila uvodnega kroga končnice, če ni bila med prvimi štirimi nosilci vzhodne konference, toda zgodovina ne bi smela imeti večjega pomena.



Pomembno bo, ali bo floridsko moštvo našlo obrambo za glavna orožja 76ers: 213 cm visokega centra iz Kameruna Joela Embiida, ki v tej sezoni igra s povprečjem 22,9 točke, 11 skokov, 3,2 asistence in 1,8 blokade, visokega branilca JJ Reddicka (17,1), avstralskega organizatorja igre Bena Simmonsa (15,8 točke in 8,2 asistence), hrvaškega krilnega centra Daria Šarića (14,6 točke in 6,7 skoka) ter še dva izkušena Evropejca – Italijana Belinellija in Turka Ersana Ilyasovo.



Pisana mednarodna druščina, ki jo od avgusta 2013 vodi trener Brett Brown in je včeraj ugnala Milwaukee kar s 130:95, ni le najuspešnejša pri skokih v celotni ligi. Je druga po številu asistenc in prva po izkoristku metov, ki ga dopušča tekmecem (43,4 %), s 109,8 dosežene točke pa je sedma v ligi NBA. Miami bo torej potreboval vse svoje adute v polni pripravljenosti, tudi Gorana Dragića, ki je zaradi potolčenih kolen izpustil zadnjo tekmo. Proti Philadelphii je v štirih nastopih dosegal 14 točk in 4,3 asistence, kar je nekoliko manj od njegovega povprečja v sezoni (17,3 točke in 4,8 asistence). Toda tri tedne pred 32 rojstnim dnevom bo šele tretjič okusil ameriško končnico in zagotovo bo našel dodatno prestavo, tako kot jo je pred dvema letoma ob zmagi nad Charlottom s 4:3 v zmagah in usodnem porazu s Torontom z enakim izidom.