Domžalčani z več sreče kot pameti

Ljubljana – Po slabi polovici tekem v ligi Nova KBM so moštva razporejena po »regionalnem» ključu. Na vrhu sta Krka in Petrol Olimpija, ki bosta v prihodnji sezoni igrali v 1. ligi ABA, sledita jima Sixt Primorska in Rogaška, ki sta letos nastopali med drugoligaši nekdanje Jugoslavije. Za prihodnjo sezono pa si še morata priboriti vstopnici v DP.



Rdeča nit košarkarskih pogovorov vendarle vse bolj postaja nezadovoljstvo nad ravnijo sojenja. Košarkarska zveza Slovenija namreč ignorira enajst najboljših sodnikov v državi, ki so v minulih mesecih sodili v evroligi, evropskem pokalu in ligi ABA, preostali pa vse težje obvladujejo razmere, saj nimajo dovolj znanja, izkušenj in avtoritete, da bi bili kos vročim spopadom. Zaradi močno omejenega nabora sodnikov se ti povrhu zelo pogosto pojavljajo v istih dvoranah in delijo pravico istim zasedbam, ob spominu na minule zaplete pa je ogenj še toliko hitreje na strehi.



V 6. kolu lige za prvaka so denimo na vseh tekmah dosodili vsaj po dveh tehnični napaki, Smiljan Pavič (Šenčur GGD) in Dragan Đuranović (Rogaška) sta bila izključena. V dvoboju za obstanek v Sežani je »padlo« kar pet tehničnih napak, domači košarkar z zanimivo kombinacijo imena in priimka Shaquille Duncan pa je moral predčasno pod prho. Kaj bodo prinesli odločilni spopadi za uvrstitev v končnico in sami izločilni boji, si lahko le mislimo.



Rogaška je v Tivoliju že v 8. minuti ostala brez Đuranovića zaradi »nespoštljive komunikacije s sodnikom«, že prejšnji teden pa tudi brez enega od glavnih adutov Mitja Nikolića, ki si je zaradi izključitve prislužil tri tekme suspenza. A se je presneto dobro upirala. Kdor se je zmrdoval ob tesni zmagi Petrola Olimpije, ki je kolo poprej prekosila Sixt Primorsko z 29 točkami razlike, se mora vendarle spomniti, da je zadnjih dveh sezonah kar šestkrat izgubila s Slatinčani, obakrat v uvodnem delu letošnjega DP. Tokrat so Ljubljančani še v 29. minuti zaostajali z 61:62 in poltretjo minuto vodili le z 78:75 ter s težavo dobili dvoboj finalistov lanskega DP, v katerem so zapravili 17 žog (Hrovat 5, McCarron 4) in prejeli 11 trojk, a dobili skok z 39:21 (Oliver 10).



»V prvi četrtini smo si sami zapletli življenje. Niz trojk, tudi po naših napakah, je Rogaško vrnil v igro. V drugem polčasu smo igrali veliko bolje v obrambi,« je ocenil Olimpijin trener Zoran Martič, strateg Slatinčanov Damjan Novaković pa je bil ponosen na svoje igralce: »Razen v uvodnih minutah smo se borili kot levi. Toda brez Đuranovića in Nikolića nismo imeli prave rotacije, da bi lahko zdržali.«



Ilirija omagala po polčasu



Helios je že s 46:24 vodil proti Šenčurju GGD, ki pa se je s koši in skoki Dina Murića ter Smiljana Pavića povsem približal. Slednji si je prislužil drugo tehnično napako poltretjo minuto pred koncem, a je njegovo moštvo s trojko Jana Rebca prešlo v vodstvo s 84:13 minuto in 15 sekund pred iztekom igralnega časa. Jaka Brodnik in Jure Pelko sta vendarle prinesla Domžalčanom drugo zmago v ligi za prvaka, njihov trener Jovan Beader pa je poudaril: »Odigrali smo izvrstnih 25 minut, nato pa nerazumljivo popustili. Tega si ne bi smeli dovoliti, saj smo imeli po dolgem času malo daljšo klop. Šenčurjanom smo omogočili preveč napadalnih skokov, na koncu pa smo imeli veliko več sreče kot pameti.«



Mučila se je tudi Sixt Primorska, ki je včeraj zaostajala za Šentjurjem še štiri minute pred koncem (60:62), metala trojke le 22-odstotno (7:31 – Mulalić 1:8, Ferme 1:6) in komaj dobila skok (39:38). Najbolj prepričljivo pa je delo opravila Krka ob prvi zmagi v sezoni nad Ilirijo. Gostje so vodili še tik pred polčasom (42:43), a izgubili tretjo četrtino z 12:31, saj sta jih tepli vse boljša obramba prvakov 2. lige ABA in lastna zdesetkanost. Vnovič so pogrešali reprezentančnega dirigenta Žana Marka Šiška in prvega centra Ljubomirja Mladenovskega ter sila izkušenega Jasmina Hukića, kar jih je pripeljalo do 20 izgubljenih žog. Krka je sredi zadnje četrtine vodila že s 93:58.