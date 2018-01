Dončić in Dragić sklonjenih glav

N. Gr., STA

Efes - Košarkarji v evroligi so danes dokončali tekme 19. kroga. Nastopila sta dva slovenska košarkarja, oba pa sta doživela poraza. Anadolu Efes Zorana Dragića je moral priznati premoč turškim tekmecem Fenerbahčeju s 84:89, madridski Real Dončića pa je klonil na gostovanju pri Unicaji s 75:80. Dragić je v slabih 23 minutah za svoj klub prispeval 9 točk, dodal pa še skok in pet podaj.

Luka Dončić in soigralci so skušali na koncu izničiti prednost Unicaje, ki jim je ušla že za deset točk, toda na manj kot minus pet Madridčani niso prišli. Dončić je tekmo končal kot najboljši strelec ekipe, v 22 minutah je zbral 16 točk in dodal še pet skokov.

Že v četrtek sta igrala še dva Slovenca. Beno Udrih je zmagal z Žalgirisom, ki je s 86:82 premagal Valencio, ni pa se vpisal med strelce, Aleksej Nikolić je z nemškim Brose Bambargom izgubil v gosteh pri Barceloni, ki je bila boljša z 81:66. Nikolić je dosegel pet točk.