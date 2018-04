Dončić na F4 drugič in – zadnjič?

Ljubljana – Lani je Luka Dončić debitiral na finalnem turnirju evrolige, a Istanbul zapustil razočaran. Real je dvakrat klonil, sam pa je ostal brez koša iz igre (met 0:9). Letos ne bo edini slovenski košarkar med elito – njegov soigralec Anthony Randolph je dobil državljanstvo, Beno Udrih pa je presenetil z Žalgirisom –, v Beograd pa bo vkorakal kot zvezdnik.



Potem ko so se v četrtfinalu vsi dvoboji končali z izidom 3:1, turnir v srbski metropoli ponuja sila zanimiv spored: CSKA – Real in Fenerbahče – Žalgiris. Seznam udeležencev ni doživel velikih sprememb v primerjavi z lanskim, saj je le litovski prvak nadomestil Olympiakos. Drugi trije klubi so stalnica. Branilec naslova Fenerbahče je na F4 četrtič zapored (pred tem nikoli), Real šestič v zadnjih osmih letih, CSKA sedmič zapored in petnajstič v zadnjih 16 letih.



Luka Dončić se je rodil leta 1999, ko je Žalgiris pod vodstvom Tyusa Edneyja, Anthonyja Bowieja, Sauliusa Štombergasa, Jirija Zidka ter Mindaugasa in Eureliusa Žukauskasa v finalu z 82:74 ugnal bolonjski Kinder z Rašem Nesterovićem (takrat 12 točk in 8 skokov), Antoinom Rigaudeaujem, Predragom Danilovićem in Hugom Sconochinijem ter osvojil naslov evropskega prvaka. Od takrat se ni več uvrstil niti v četrtfinale. Mladi slovenski zvezdnik medtem uživa v svoji hitropotezni karieri. V evroligi je debitiral 16. oktobra 2015 in ob porazu proti Himkiju zbral prvi točki s prostima metoma, a se moral sprijazniti, da je Real v četrtfinalu klonil proti Fenerbahčeju z 0:3. Lani je že bil peti strelec Madridčanov, vendar dobil pomembno lekcijo v Istanbulu, letošnji drugi nastop med smetano stare celine pa bi bil lahko zanj tudi zadnji.



»Še vedno se nisem odločil, kako naprej. Poteze bom vlekel po koncu sezone,« pravi Dončić, ki se je prijavil na letošnji nabor lige NBA, a si lahko do 11. junija premisli, pa tudi ko si ga bo eno od moštev omislilo kot odmevno okrepitev, ga to še vedno ne bo zavezovalo k selitvi prek Atlantika. Njegove besede so tudi dokaz, kako osredotočen je na svoje letošnje poslanstvo v Madridu, ki je ob petkovi odločilni zmagi nad Panathinaikosom (89:82) dobilo novo pomembno poglavje.



Pred F4 drugi strelec Reala



»Dvoboj je bil zares neverjeten, a smo zelo dobro opravili naše delo. Naša ekipa ni niti za hip popustila. Šele pri vodstvu s 16 točkami razlike smo se nekoliko sprostili in nismo bili več tako agresivni, vendar nas ni premagal strah, da bi se nam utegnili Grki nevarno približati,« meni 19-letni Ljubljančan, ki je doslej igral na 31 od 34 evropskih tekem njegovega moštva. V četrtfinalu (10,5 točke, največ 17 v četrti tekmi, ob metu za dve 4:15 in za tri 6:14, 5 skokov in 3 asistence v 26 minutah) je bilo njegovo povprečje nekoliko nižje kot v rednem delu (16,9 točke, 4,8 skoka in 4,6 asistence), a je bil še vedno drugi strelec Madridčanov za Jayceejem Carrollom (12) ter strah in trepet za Panathinaikos, ki je že peto leto zapored ostal brez F4 evrolige.



Randolph je v četrtfinalu igral s povprečjem 6,8 točke, 2,5 skoka in 0,5 asistence v 15 minutah, a si poškodoval notranjo stegensko mišico in bo potreboval vsaj teden dni okrevanja. A takšnih težav so v Madridu že vajeni. Sergio Llull ima v nogah šele dve tekmi v celi sezoni, polovico tekem sta morala izpustiti tudi Gustavo Ayon in Randolph, Ognjen Kuzmić se zdravi od sredine oktobra ... »Kljub vsemu smo se uvrstili na F4 in v finale španskega pokala, v DP prepričljivo vodimo. To je dokaz, iz kakšnega testa smo,« je prepričan Luka Dončić.