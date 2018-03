Dončić na vsaj dvotedenskem prisilnem počitku

J. P.

Madrid - Potem ko si je na torkovem treningu poškodoval zadnjo stegensko mišico, bo moral zlati slovenski košarkarski reprezentant in biser madridskega Reala Luka Dončić počivati vsaj dva tedna, zaradi česar bo moral izpustiti nekaj evroligaških in domačih ligaških obračunov, so sporočili s Košarkarske zveze Slovenije (KZS).

Član idealne peterke lanskega eurobasketa in večkratni MVP kola v evroligi, ki je minuli teden dopolnil šele 19 let, ima za seboj izjemno sezono, v kateri blesti v majici madridskega klubskega velikana, vodilnega moštva v državnem prvenstvu, v katerem Dončić povprečno dosega po 13,4 točke na dvoboj in je s tem prvi strelec svojega moštva.

Seznam poškodovanih igralcev v Realovem kadru je tako vse daljši, že pred Luko sta bila na njem tudi Sergio Llull in Srb Ognjen Kuzmić, ki imata težave s kolenom. Madridčane nocoj čaka evroligaški dvoboj pred domačim avditorijem s Panathinaikosom, trenutno pa na razpredelnici zasedajo peto mesto s 14 zmagami in desetimi porazi.