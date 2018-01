Dončić tudi v novem letu tolče rekorde

Pri 18 letih in 10 mesecih so ga kot najmlajšega doslej izbrali za MVP meseca v španskem prvoligaškem tekmovanju.

J. P.

Madrid - Tako kot se je staro leto končalo, se je novo začelo: z vnovičnim izjemnim (tudi rekordnim) dosežkom slovenskega košarkarskega čudežnega dečka, zlatega Luke Dončića. Čeprav bo konec februarja napolnil šele 19 pomladi, se posamične lovorike kar lepijo nanj, eno prestižnejših je - kot poroča njegov delodajalec, madridski Real, na svoji spletni strani - prejel danes. Izbrali so ga namreč za najkoristnejšega igralca španskega prvoligaškega tekmovanja v mesecu decembru.

Z 18 leti in desetimi meseci je postal najmlajši igralec v zgodovini tekmovanja s tovrstnim laskavim priznanjem, pri čemer je izboljšal tudi dosedanjo rekordno znamko Rudyja Fernandeza iz aprila 2007, tedanji član Joventuta (in zdaj Dončićev soigralec pri Realu) je bil tedaj star 22 let. Ljubljančan je decembra v povprečju v 24 minutah na dvoboj prispeval po 16,7 točke, šest skokov, 4,7 asistence in 1,2 ukradeni žogi, kar je zadostovalo za statistični indeks 24. Koledarsko leto pa je zapečatil z novo mojstrsko predstavo v mestnem derbiju z Estudiantesom, v katerem je prispeval 24 točk, osem skokov in pet podaj v 22 minutah.