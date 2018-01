Dončić ujel stotico kot najboljši igralec tekme (VIDEO)

Slovenski košarkarski biser je imel v dvoboju Reala in Baskonie (81:69) največji statistični indeks med vsemi.

J. P.

Madrid - Čeprav bo konec februarja dopolnil šele rosnih 19 let, je zlati slovenski košarkarski biser Luka Dončić danes dočakal novo prelomnico v kratki, toda izjemno uspešni karieri. V zaostalem dvoboju 13. kola španskega državnega prvenstva, na gostovanju njegovega madridskega Reala pri Baskonii, je namreč že stotič nastopil na tekmi tamkajšnjega prvoligaškega tekmovanja, jubilej pa je kronal v svojem slogu: ob zmagi z 81:69 je bil namreč, statistično gledano, spet najboljši igralec na parketu.

V 22 minutah in pol, kolikor mu jih je odmeril trener Pablo Laso (večjo minutažo je imel le Argentinec Facundo Campazzo), je namreč prispeval 12 točk (prosti meti 1:2, za dve 1:2, trojke 3:5), dodal pa še sedem asistenc, štiri skoke in eno ukradeno žogo, kar je zadostovalo za statistični indeks 20. Učinkovitejši v vrstah Reala je bil zgolj Fabien Causeur s 15 točkami. Madridski velikan ostaja prepričljivo vodilni z zgolj enim porazom in šestimi točkami naskoka pred prvo izzivalko Barcelono.