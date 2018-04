Dončić z noro trojko zapečatil pot na F4

N. Gr.

Madrid - Dolgo je kazalo, da bo četrta tekma med Realom in Panathinaikosom le še formalnost, v prvem polčasu je Real izvrstno prebijal zmedeno obrambo Grkov in si priigral že vodstvo z 22 točkami prednosti. V Madridu se je slavje začelo že sredi drugega polčasa, Panathinaikos je bil na robu izpada in takrat se je začel njihov preobrat.

Prej neviden Nick Calathes je v drugem polčasu začel zadevati z vseh položajev in Panathinaikos se je počasi bližal, pet minut pred koncem tekme so prišli le še na pet točk zaostanka. Pablo Laso je takoj vzel minuto odmora, dvorana je utihnila in ko so Grki prišli le še na minus tri, se je prej neverjeten preobrat zdel povsem mogoč.

Nato je slabi dve minuti pred koncem vzel v roke žogo Luka Dončić, dolgo časa lomil odpor grške obrambe s preigravanji, na koncu pa na trojki naredil pol koraka nazaj in brez ravnotežja vrgel žogo proti obroču, s pomočjo table pa je padla tudi vanj. Dončić je bil tako spet junak Reala takrat, ko so ga v Madridu najbolj potrebovali. Real Madrid se je tako uvrstil na zaključni turnir četverice evrolige, ki bo letos potekal v Beogradu.

Spet najvišji statistični indeks

Na parketu je Dončić prebil 27 minut in dosegel 17 točk (1/1 za 2, 4/8 za tri, prosti meti 3/4), zbral je še štiri skoke in pet asistenc, nad njim je bilo storjenih sedem osebnih napak, kar je bilo dovolj za statistični indeks 24, najvišjega na tekmi. Odličen je bil tudi povratnik po poškodbi Sergio Llull, ki je dosegel 11 točk, Chris Singleton jih je pri Panathinaikosu dosegel 21. Dončić je bil na koncu izbran tudi za najkoristnejšega igralca tekme (MVP).

»Neverjetno je, zelo težko je bilo priti do sem, Panathinaikos se ni predal, a smo se borili kot ekipa in na koncu zasluženo zmagali. Tudi proti CSKA bo zelo težko, boriti se bo treba na vso moč,« je po tekmi še povedal Dončić.