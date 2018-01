Dončiću se že jeseni obetajo milijoni

Ljubljana – Košarkarska vest tedna je, da Luka Dončić tokrat ni bil MVP kola v evroligi. Zadovoljil se je 11 točkami, 3 skoki in 4 asistencami ob gladki zmagi Reala nad Maccabijem, že peto zaporedno med celinsko elito. Madridčane, ki prepričljivo vodijo v španski ligi z enim samim porazom v 15 tekmah, vendarle skrbi. Kako bodo po koncu sezone zadržali čudežnega slovenskega dečka?



Pred Dončićem so sila pomembni meseci. Zadnji dan februarja bo namreč praznoval 19. rojstni dan in dopolnil starostno mejo za prijavo na nabor lige NBA, ki ga bo 21. junija gostil Brooklyn. V tem času bodo Madridčani izvedeli, ali bodo morali pomahati v slovo mladeniču, ki je septembra 2012, pri 13 letih, zapustil Olimpijin otroški pogon in se odpravil v špansko prestolnico. Pri Realu pravijo, da bo vse odvisno od njegove uvrstitve na ameriškem »draftu«, a da ga realno ne bodo mogli zadržati že, če se bo prebil med peterico najvišje izbranih. To pa lahko prepreči zgolj nenadejan zasuk dogodkov. Bržkone mu lahko le hujša poškodba prepreči, da bi nasledil Italijana Andreo Bargnanija, ki je leta 2006 postal prva in doslej tudi edina evropska številka 1 na naboru NBA.



Celo vseh vrtoglavih številk vajeni Realovi šefi so izračunali, da se ne bodo mogli kosati z Dončićevimi sanjami, da bi se pridružil najboljšim košarkarjem na svetu, in da mu ne bodo mogli ponuditi niti približno podobne plače kot Američani. Ta je za novince v ligi NBA resda vezana na uvrstitev na naboru in prve štiri sezone močna omejena, toda zneski so še vedno previsoki za vse tekmece z drugih celin. Prvi izbranec lanskega »drafta«, 19-letni organizator igre Markelle Fultz, ki je zaradi poškodbe rame doslej odigral le štiri tekme v dresu Philadelphie, bo denimo v tej sezoni zaslužil 7,03 milijona dolarjev, v prihodnji 8,34 milijona, v naslednjih dveh pa 9,74 in 12,29 milijona dolarjev. Drugouvrščeni Lonzo Ball jo pri LA Lakers ne bo odnesel veliko slabše (od 6,2 milijona letos do 11 milijonov v četrti sezoni), zelo spodobno pa lahko živi tudi De'Aaron Fox pri Sacramentu, saj bo v tej sezoni prejel 4,6 milijona $, pred iztekom pogodbe za novince pa 8 milijonov.



Poleg finančne koristi prinaša visoka uvrstitev na naboru še dodatne ugodnosti, saj košarkarjem skoraj jamči zelo lepo minutažo že v krstni sezoni. Za Dončića bi moralo biti marsikaj še celo lažje, saj kljub mladosti kaže neverjetno igralno zrelost in stanovitnost predstav. Z 11 točkami, kolikor jih je zbral v petek proti Maccabiju, je dosegel svoj tretji najskromnejši strelski iztržek v 16 kolih evrolige. Manj jih je zmogel proti Valencii (6) in Bambergu (7), največ proti Olympiakosu (33), Žalgirisu (28), Anadoluju Efesu in AX Milanu (po 27). S skupnim povprečjem 18,1 točke zaseda drugo mesto na lestvici strelcev za Rusom Aleksejem Švedom iz Himkija (21,8) in prvo na preglednici statistično najbolje ocenjenih košarkarjev pred Francozom Nandom de Colojem iz CSKA, zato ga lahko Američani pričakajo z odprtimi rokami.



Po oceni enega od oglednikov iz lige NBA, ki je želel zaradi svojih poklicnih omejitev ostati neimenovan, bo imel Luka Dončić največ možnosti za prvo mesto na letošnjem naboru, če bodo prvi izbirali Chicago, Sacramento, Dallas ali Cleveland. Drugi poudarjajo, da se zanj zelo ogrevajo tudi v Bostonu, ki se mu zaradi kupčij iz minulih let tudi letos obeta zelo visok položaj za izbiranje, čeprav trenutno vodi na lestvici vzhodne konference s prednostjo šestih zmag pred Torontom in še eno dodatno pred Clevelandom. Pri Realu lahko medtem sprijaznjeno čakajo na razplet: »Čim več časa bo Luka ostal pri nas, toliko bolje. Ne vidimo radi, da najboljši košarkarji zapuščajo naše moštvo. Pred dvema letoma je v ligo NBA odšel Sergio Rodriguez, ki je bil Realov zvezdnik, pred njim Nikola Mirotić, nato pa sta nas Willy Hernangomez in Maurice Ndour zapustila, še preden sta se utegnila uveljaviti v Madridu. Če je košarkarju usojena liga NBA, ga ne moremo zadržati,« meni Juan Carlos Sanchez, direktor Realove košarkarske sekcije.



Medtem ko košarkarski svet razpreda o njegovi prihodnosti, se Dončić mirno posveča vsakodnevnim košarkarskim užitkom in osredotoča na klubske obveznosti. »Lepo je slišati, da me ljudje cenijo in da me vidijo kot št. 1 na naboru, vendar me čaka veliko dela, da bom lahko upravičil zaupanje. Ne morem reči, ali je to moja zadnja sezona pri Realu. V Madridu se odlično počutim, za prihodnost bo dovolj časa,« pravi.