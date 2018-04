Dragić se ne namerava smiliti samemu sebi

Miami – Po mnenju strokovnjakov so košarkarji Philadelphie moštvo prihodnosti. Toda zelo dobro jim gre od rok že letos in po štirih tekmah z Miamijem so na pragu drugega kola končnice lige NBA. Ob drugem domačem porazu (102:106) je Vročico znova drago stala slaba igra v finišu tekme. Minuto pred koncem tretje četrtine je vodila s 83:73.



Goranu Dragiću & Co. je uspel redek zgodovinski »podvig«. Izgubili so spopad, v katerem je njihov tekmec zapravil 27 žog, kar se v končnici ni primerilo 32 let prav nikomur. »V šoku sem. Danes nismo imeli nikakršne pravice zmagati,« je priznal celo trener 76ers Brett Brown. Po porazu pa se bo moral Miami spopasti z novim izzivom. Doslej je v končnici le enkrat nadomestil zaostanek z 1:3 – proti New Yorku daljnega leta 1997.



»Ni še konec. Lahko gremo domov in se smilimo samim sebi, toda to ni naš slog. Preprosto ne bi bili mi, če bi se vdali. Po prostem dnevu se bomo vrnili na igrišče in poskusili odpraviti glavne slabosti. Še vedno smo v igri, toda naprej moramo zmagati v Philadelphii in nato še dvakrat,« Dragić vendarle ostaja neomajen, čeprav se njegovo moštvo še enkrat ni moglo ogniti padcu v četrti četrtini. Tokrat jo je izgubilo z 19:27, v štirih tekmah pa je skupni primanjkljaj v zadnjih delih tekem že 42 točk.



Ljubljančan je bil ob drugem zaporednem porazu v Miamiju drugi najučinkovitejši adut Vročice za veteranom Dwyanom Wadom, a je ostal v senci organizatorja igre nasprotnega moštva Bena Simmonsa. Spomnimo se, kako so se ob letošnjem izboru udeležencev tekme All-Star NBA zanj javno izrekali celo najvišji avstralski politiki na sejah parlamenta in vztrajali, da je boljši kot Dragić, zdaj pa 22-letni košarkar iz Melbourna dokazuje, kako dober je.



Karateist v bran Dragiću



Na poti do tretje zmage Philadelphie se je izkazal s 17 točkami, 13 skoki in desetimi asistencami, kar je prvi »trojni dvojček« kakšnega novinca v končnici po Magicu Johnsonu leta 1980 in četrti vseh časov. »Ben je pošast. Če se ne motim, je to sploh prvi trojni dvojček kakšnega igralca 76ers po Charlesu Barkleyju. Zato je po splošni oceni najboljši novinec sezone,« je prepričan njegov soigralec Joel Embiid, ki se je na letošnjem spektaklu vseh zvezd uvrstil v prvo peterko selekcije Stephena Curryja.



V štirih tekmah končnice z Miamijem je Simmonsovo povprečje 19,3 točke z 51,8-odstotnim metom iz igre, 10,8 skoka in 9,8 asistence. Dragić medtem dosega 19,5 točke z 49,2-odstotnim metom, tri skoke in 4,5 asistence. Tokrat je bil tudi tarča ostre obrambe Philadelphie in po grobi osebni napaki Roberta Covingtona mu je moral v bran stopiti krilni center James Johnson, lastnik črnega pasu v karateju, ki je v mlajših dneh ostal neporažen v 27 uradnih spopadih v kikboksu in mešanih borilnih veščinah MMA.



1. krog končnice (na 4 zmage), vzhod – Miami (6) : Philadelphia (3) 102:16 (Wade 25, Dragić 20 – za dve 8:16, za tri 1:3, prosti meti 1:4, 1 skok in 3 asistence v 37 minutah, Johnson 15, Whiteside 13 točk in 13 skokov; Redick 24, Simmons 17 točk, 13 skokov in 10 asistenc, Embiid 14 točk in 12 skokov) – v zmagah 1:3, Indiana (5) : Cleveland (4) 92:90 – 2:1, Washington (8) : Toronto (1) 122:103 – 1:2, Milwaukee (7) : Boston (2) 116:92 – 1:2; zahod – Minnesota (8) : Houston (1) 121:105 – 1:2, New Orleans (6) : Portland (3) 131:123 – 4:0, Utah (5) : Oklahoma (4) 115:102 – 2:1.