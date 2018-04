Dragić že lahko izbira: Toronto, Boston ali Cleveland?

Ljubljana – Kar jim ni uspelo med velikonočnimi prazniki, so košarkarji Miamija nadomestili ob prvi naslednji priložnosti in si priigrali mesto v končnici lige NBA že pred zadnjimi štirimi nastopi v rednem delu sezone. Tri minute pred koncem dvoboja z Atlanto so resda zaostajali z 90:98, a z nizom 11:0 prišli do 42. zmage v 78 nastopih pod vodstvom prvega strelca večera Gorana Dragića (22).



Po 20. uvrstitvi med najboljšo osmerico vzhodne konference v 30-letni zgodovini kluba je med košarkarji Vročice vladalo nenavadno vzdušje. Mlajše je mikalo, da bi si dali duška ob lepem dosežku, saj jim je v zadnjih štirih sezonah po vrnitvi LeBrona Jamesa v Cleveland uspel šele drugič. Vendar so brzdali strasti ob pogledu na Dwyana Wada in Udonisa Haslema, ki sta v dresu Miamija proslavila vse tri njegove šampionske lovorike v letih 2006, 2012, 2013. Med rutinerje sodi tudi trener Erik Spoelstra. Ekipo vodi deseto sezono, v tem času pa so se njegovi igralci osemkrat prebili v končnico. Bolje so se v tem času odrezali le San Antonio, Boston in Atlanta, med elito so napredovali po devetkrat.



»Pričakoval sem, da bodo v slačilnici leteli konfeti in da se bomo škropili s šampanjcem, a ni bilo razpoloženje bistveno drugačno kot po drugih zmagah. To pomeni, da 1. kolo končnice ni naš končni cilj, čeprav bi bilo razpoloženje drugačno, če ne bi bila z nami D-Wade in UD. Zanju je to nekaj običajnega,« je James Johnson opisal občutke, potem ko se je Miami povzpel celo na 6. mesto v vzhodni konferenci. Sedmi Washington in osmi Milwaukee sta imela včeraj identično razmerje zmag in porazov in če bi pri tem ostalo, bi zaostala za Vročico zaradi slabšega iztržka v medsebojnih tekmah.



Ne bojijo se niti Jamesa



»Naši možni tekmeci v prvem kolu končnice so Toronto, Boston in Cleveland, ki pa se mu je Philadelphia nevarno približala z enajstimi zaporednimi zmagami. Vsi po vrsti so kakovostni, zato niti ni tako pomembno, s kom se bomo spopadli,« je poudaril Dwyane Wade. Lani je bil član Chicaga, ki je v »fotofinišu« prehitel Miami (obe moštvi sta imeli izkupiček 41:41) in ga izločil iz končnice, po vrnitvi na Florido pa je znova na pravi strani. Že 14. ali 15. t. m. se bo lotil svojega 13. podaljška sezone, izločilne boje je izpustil le v letih 2008 in 2015. Ob zmagi nad Atlanto je denimo postal šele deveti košarkar v zgodovini, ki je v enem klubu zbral več kot 20.000 točk in 5000 asistenc. Pred njim so le Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan, LeBron James, Larry Bird, John Havlicek, Oscar Robertson in Jerry West.



Goran Dragić igra v ligi NBA deseto sezono, letos pa bo šele tretjič (po letih 2010 in 2016) okusil končnico, zato ni skrival zadovoljstva. »Zelo sem vesel, toda najprej moramo dobro odigrati preostale štiri tekme v rednem delu prvenstva. Ostati moramo tekmovalni in se hkrati ogniti poškodbam. Ne bi rad dražil košarkarskih bogov z napovedjo, s kom bi se želel srečati ob začetku končnice. Čakajo nas najboljša moštva sezone, zato ni veliko razlike, če se s kom srečaš v prvem ali drugem krogu. Če želiš doseči odmeven uspeh, moraš biti pripravljen, da lahko premagaš vse. Zakaj se torej ne bi pomerili s Clevelandom in LeBronom, ki se je v zadnjih sedmih sezonah vselej uvrstil v veliki finale s svojimi ekipami?« se je vprašal najboljši slovenski košarkar, ki je očitno ohranil miselnost z lanskega eurobasketa.